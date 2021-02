खंडणीप्रकरणी युवा सेनेचा शहर प्रमुख कोतकरसह तिघांना अटक

नगर तालुका ः नगर तालुका बाजार समितीच्या नेप्ती कांदा मार्केट येथील व्यापाऱ्यास खंडणी मागणाऱ्या तीन जणांना नगर तालुका पोलिसांनी अटक केली आहे. या बाबत मिळालेली माहिती अशी की, नेप्ती कांदा मार्केट येथील व्यापारी महेश जवाहरलाल भराडिया (वय 33 रा. वांबोरी ता. राहरी) यांना तिघा जणांनी वारंवार फोन करून तू जमिनीचा व्यवहार मोडला, म्हणून तुला पैसे द्यावे लागतील अशी फोनद्वारे तसेच दुकानात येऊन जीवे ठार मारण्याची धमकी देऊन जबरदस्तीने 20 हजार रुपयांची खंडणी मागितली. हेही वाचा - पीएम किसान योजनेतील पैसे लाटले असतील तर सावधान या बाबत व्यापारी भराडीया यांनी नगर तालुका पोलिसांशी संपर्क साधून होत असलेल्या त्रासाबाबत माहिती दिली. या माहितीवरुन पोलिसांनी भराडीया यांच्या गाळ्यासमोर साध्या वेशात पोलिस तैनात केले. त्यानंतर गुरुवारी (ता.4) दुपारी अक्षय दिलीप कोके व त्याचेबरोबर एक अनोळखी इसम यांनी भराडिया यांच्या गाळ्यात येऊन हर्षवर्धन कोतकर यास फोन लावून देऊन 20 हजार रुपये देण्यास सांगितल्याप्रमाणे भराडिया यांनी अक्षय दिलीप कोके यांचेकडे पैसे दिले. या नंतर कोके याने हर्षवर्धन कोतकर याला फोन करून सांगितले की, पैसे मिळाले, त्याचवेळी साध्या गणवेशात बसलेल्या पोलिसांनी आरोपी कोके व त्यासोबत असलेल्या अनोळखी इसम याला पकडून ताब्यात घेतले. यानंतर व्यापारी महेश जवाहरलाल भराडिया (वय 33 रा. वांबोरी ता. राहुरी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पकडण्यात आलेल्या आरोपीविरुध्द नगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. युवसेनेचा शहर प्रमुख हर्षवर्धन महादेव कोतकर, अक्षय दिलीप कोके, राजेंद्र गोरख रासकर असे पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. गुन्हा दाखल झालेला हर्षवर्धन कोतकर यास गुरुवारी मध्यरात्री पोलिसांनी केडगावमधून अटक केली. या तिघांना शुक्रवारी (दि.5) दुपारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. या प्रकरणाचा पुढचा तपास नगर तालुका पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सानप हे करीत आहेत.

Web Title: Yuva Sena city chief Harshvardhan Kotkar and three others arrested in ransom case