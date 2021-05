कोरोनाचे आणखी १३ बळी; ६५९ नवे पॉझिटिव्ह

अकोला ः कोरोना (Corona) संसर्गामुळे होणाऱ्या कोविड १९ रोगाने ग्रस्त १३ जणांचा शुक्रवारी (ता. १४) मृत्यू झाला. त्यासोबतच ६५९ नवे पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. याव्यतिरिक्त ५७० जणांना डिस्चार्ज सुद्धा देण्यात आला. 13 more victims of corona in Akola; 659 new positives

कोरोना संसर्ग तपासणीचे शुक्रवारी (ता. १४) जिल्ह्यात २ हजार २६५ अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी १ हजार ८२५ अहवाल निगेटिव्ह तर ४४० अहवाल पॉझिटिव्ह आले. आरटीपीसीआरच्या चाचणीत २१९ नवे पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये ६५९ रुग्णांची भर पडली. मूर्तिजापूरमध्ये २९, अकोट-७८, बाळापूर-३३, तेल्हारा-३६, बार्शीटाकळी-२५, पातूर-५७, अकोला ग्रामीणमध्ये ४१ तर मनपा क्षेत्रात १४१ नवे रुग्ण आढळले.

असे आहेत मृतक

त्यात बार्शीटाकळी येथील ४५ वर्षीय पुरुष, या रुग्णास १२ मे रोजी दाखल करण्यात आले होते. दहीहांडा येथील ८२ वर्षीय पुरुष, या रुग्णास दि. ८ रोजी दाखल करण्यात आले होते. पिंपरी खु. ता. अकोट येथील ७२ वर्षीय पुरुष, या रुग्णास दि. १२ रोजी दाखल करण्यात आले होते. अशोक नगर येथील ४० वर्षीय पुरुष, या रुग्णास १३ रोजी दाखल करण्यात आले होते. वाडेगाव ता. बाळापूर येथील ८० वर्षीय पुरुष, या रुग्णास दि. १२ रोजी दाखल करण्यात आले होते. मजलापूर दापोरा येथील ८० वर्षीय महिला, या रुग्णास दि. ८ रोजी दाखल करण्यात आले होते. रणपिसे नगर येथील ७४ वर्षीय महिला, या रुग्णास दि. १३ रोजी दाखल करण्यात आले होते. अकोट फैल येथील ३५ वर्षीय पुरुष, या रुग्णास दि. ९ रोजी दाखल करण्यात आले होते. वाडी ता. तेल्हारा येथील ५५ वर्षीय महिला, या रुग्णास दि. ३ रोजी दाखल करण्यात आले होते. तेल्हारा येथील ५२ वर्षीय पुरुष, या रुग्णास दि. ८ रोजी दाखल करण्यात आले होते. बोर्डी ता. अकोट येथील ८० वर्षीय पुरुष, या रुग्णास दि. ७ रोजी दाखल करण्यात आले होते. अकोट फैल येथील ७१ वर्षीय पुरुष, या रुग्णास दि. ७ रोजी दाखल करण्यात आले होते. एकाचा खासगी रुग्णालयात मृत्यू झाला. हा रुग्ण जठारपेठ येथील ८५ वर्षीय महिला असून या रुग्णास दि. ४ मे रोजी दाखल करण्यात आले होते.

कोरोनाची सद्यस्थिती

- एकूण पॉझिटिव्ह - ४९२१२

- मयत - ८६४

- डिस्चार्ज - ४१५६३

- ॲक्टिव्ह रुग्ण - ६७८५

