Bribery Allegations Against Police Staff in Akola

अकोला

Akola Crime : एसीबीच्या जाळ्यात पोलिस ठाण्याचा रायटर; अकोल्यात लाच व्यवहाराचा भांडाफोड!

ACB Action Akola : दहीहांडा पोलिस ठाण्यातील लाच प्रकरणात एसीबीने तपासात मोठा खुलासा केला आहे. मुख्य आरोपीसोबत रायटरचाही सहभाग निष्पन्न झाल्याने पोलिस खात्यात खळबळ उडाली आहे.
अकोला : अकोला जिल्ह्यातील दहीहांडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याने नागरिकांकडून लाच मागितल्याच्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई करत त्याला रंगेहात पकडले होते. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असताना त्यात आणखी धक्कादायक बाब समोर आली असून, संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याबरोबरच त्याचा रायटर म्हणून काम करणाऱ्या विनोद खेडकर याचीही या लाच व्यवहारात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे एसीबीने खेडकरलाही अटक केली असून, ही कारवाई संपूर्ण पोलिस यंत्रणेसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे.

Akola
crime
maharashtra
ACB
police investigation
