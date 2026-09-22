Akola News : गरोदर पत्नी व मुलीच्या हत्येप्रकरणी आरोपीला फाशी; अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

अकोला - पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत गरोदर पत्नी व मुलीची हत्या केल्याप्रकरणी अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी मनिष किसनराव म्हात्रे (वय-३४, रा. देशमुख फैल, संतोषी माता मंदिराजवळ, हनुमान बस्ती, अकोला) याला फाशीची शिक्षा सुनावली. तसेच १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. हा गुन्हा ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ स्वरूपाचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीला पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. यावरून पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक वाद होत असल्याचे तपासात समोर आले. २८ एप्रिल २०२४ रोजी पहाटे साडेचार ते पाच वाजण्याच्या सुमारास आरोपीने पत्नी व मुलीवर कुऱ्हाडीने वार करून त्यांची हत्या केली..त्यानंतर आरोपी स्वतः रामदासपेठ पोलिस ठाण्यात पोहोचला आणि पत्नी व मुलीची हत्या केल्याची माहिती पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच रामदासपेठ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. तपासादरम्यान आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांत नमूद करण्यात आले..घटनास्थळाचा पंचनामा, साक्षीदारांचे जबाब, वैद्यकीय पुरावे तसेच अन्य उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपास पूर्ण करून तत्कालीन पोलिस निरिक्षक मनोज बहुरे यांनी पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता मंगेश मानकर यांनी बाजू मांडली. खटल्यादरम्यान एकूण १४ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या..त्यात पीडित मुलगी, मृत महिलेची आई आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या साक्षी महत्त्वाच्या ठरल्या. सरकार पक्षाने सादर केलेले साक्षीदार आणि पुरावे विचारात घेतल्यानंतर आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामदासपेठ पोलिसांनी काम केले..पोलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास अधिकारी उपनिरीक्षक सुनील टिपकवार, सायबर सेल अकोलाचे पथक आणि रामदासपेठ पोलिसांनी तपास पूर्ण केला. न्यायालयाने आरोपी मनिष किसनराव म्हात्रे याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यासोबतच १० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.