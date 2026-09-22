अकोला

Akola News : गरोदर पत्नी व मुलीच्या हत्येप्रकरणी आरोपीला फाशी; अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत गरोदर पत्नी व मुलीची हत्या केल्याप्रकरणी अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली.
Court

Court

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योगेश फरपट
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अकोला - पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत गरोदर पत्नी व मुलीची हत्या केल्याप्रकरणी अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी मनिष किसनराव म्हात्रे (वय-३४, रा. देशमुख फैल, संतोषी माता मंदिराजवळ, हनुमान बस्ती, अकोला) याला फाशीची शिक्षा सुनावली. तसेच १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. हा गुन्हा ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ स्वरूपाचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

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