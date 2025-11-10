Akola Airport : अकोला विमानतळ विस्तारीकरणाचा प्रश्न निकाली; 209 कोटींचा प्रशासकीय खर्च मंजूर

अकोला - अकोला विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाकरिता राज्य शासनाने सुमारे २०९ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चास मान्यता दिली आहे. ही दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण होत असून खासदार अनुप धोत्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जिल्हावासियांतर्फे आभार मानले आहेत..विमानतळ सुरू करण्याच्या दृष्टीने खासदार धोत्रे यांनी निवडून आल्यानंतर सातत्याने केंद्रीय व राज्य शासन पातळीवर पाठपुरावा केला. विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेली अतिरिक्त जमीन संपादनाशिवाय हे काम पुढे जाऊ शकत नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती..राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विमानचालन विषयक शक्तीप्रधान समितीच्या बैठकीत अकोला विमानतळ विस्तारीकरणासाठी भूसंपादनाच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे विमानतळाच्या विकासाला गती मिळणार आहे..यावर खासदार धोत्रे म्हणाले, जमीन संपादनामुळे विमानतळ विस्तारीकरणाचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला असून आता अर्थसंकल्पात तरतूद करून प्रत्यक्ष काम लवकर सुरू करण्याचा आमचा निर्धार आहे. विमानतळ सुरू करण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नागरी हवाई मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे..अकोला विमानतळ सुरू होण्यासाठी अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सुद्धा राज्यस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. विमानतळ कार्यान्वित झाल्यास अकोला, वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्यातील उद्योगांना चालना मिळेल, शेगावसह परिसरातील धार्मिक व पर्यटन क्षेत्राच्या विकासालाही गती मिळेल, असा विश्वास खासदार धोत्रे यांनी व्यक्त केला. शासनाने विमानतळ भूसंपादनासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देत त्याचा अध्यादेशही काढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.