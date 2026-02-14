Amol Mitkari : ‘अजितदादा... आय लव्ह यू!’; ‘व्हॅलेंटाइन डे’निमित्त आ. मिटकरींचे भावनिक पत्र

अकोला - राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी दिवंगत अजित पवार यांच्याविषयी भावपूर्ण आशय असलेले एक पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले असून, त्याची राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चा रंगली आहे..‘व्हॅलेंटाइन डे’च्या निमित्ताने लिहिलेल्या या पत्राची सुरुवात ‘तिर्थरूप आदरणीय दादा.. नमस्कार....! “माझे बुडविले घर । लेकर बाळे दारोदार । लावली काहार । तारातीर करोनी ।।”’ या ओळींनी करत त्यांनी दादांप्रती असलेला जिव्हाळा, कृतज्ञता आणि सहवासातील आठवणींना उजाळा देत ‘अजितदादा... आय लव्ह यू!’ म्हटले आहे..पत्रात मिटकरी म्हणतात, तुम्ही दिवंगत झालात या शब्दावर माझा विश्वास बसत नाही; माझं मन ते मान्य करायला तयार नाही. २०१९ मध्ये राजकीय आयुष्यात संधी देत पक्षात घेतले, जबाबदाऱ्या सोपवल्या आणि आमदार होण्यापर्यंतचा प्रवास घडवून आणला, याची त्यांनी कृतज्ञतेने आठवण करून दिली.इज्जत, राजकीय प्रतिष्ठा आणि कामाची शिस्त तुम्ही दिलीत. चुका झाल्या तेव्हा त्या दुरुस्त करून पुढे जाण्याचा धडा दिलात, असेही त्यांनी नमूद केले. अनेकांना अप्रिय वाटणारा मी मात्र दादांना प्रिय होतो, असे सांगताना ते भावूक झाले. परिवार व समाजाकडून दूर लोटले गेल्याची भावना व्यक्त करत, सुख-दुःखात खंबीरपणे पाठीशी उभे राहणारे दादा तुम्हीच होता, असे त्यांनी लिहिले..वाढदिवशी पहिला फोन दादांचाच असायचा, ही आठवणही त्यांनी शेअर केली. दादांच्या सर्वसमावेशक व सामाजिक भूमिकेचा उल्लेख करताना त्यांनी भीमा कोरेगाव येथे दरवर्षी अभिवादन करत स्वाभिमानाने ‘जयभीम’ म्हणणारा त्यांचा आवाज आता ऐकू येणार नाही, याची खंत व्यक्त केली.शिव, शाहू, फुले आणि आंबेडकर यांच्या विचारांवरील समान श्रद्धा हा दोघांमधील मजबूत दुवा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जनतेसाठी ‘लव्ह यू’ हा संदेश देणाऱ्या दादांना आज मी ‘आय लव्ह यू’ म्हणतो... खूप मिस करतोय, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..एकादशीच्या दिवशी त्यांच्या प्रेरणेने आपण विठोबा भक्तीत रमलो, अशी आठवण सांगताना त्यांनी हळहळ व्यक्त केली. शेवटी ‘जय शिवराय, जयभीम, जय महाराष्ट्र’ असा संदेश देत मिटकरी यांनी दादांप्रती असलेले प्रेम आणि आदर अधोरेखित केला आहे. त्यांच्या या भावनिक पत्रामुळे राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, गुरु-शिष्य नात्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.