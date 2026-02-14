अकोला

Amol Mitkari : ‘अजितदादा... आय लव्ह यू!’; ‘व्हॅलेंटाइन डे’निमित्त आ. मिटकरींचे भावनिक पत्र

राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी दिवंगत अजित पवार यांच्याविषयी भावपूर्ण आशय असलेले एक पत्र सोशल मीडियावर केले शेअर.
योगेश फरपट
अकोला - राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी दिवंगत अजित पवार यांच्याविषयी भावपूर्ण आशय असलेले एक पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले असून, त्याची राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

