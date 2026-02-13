Akola Gas Cylinder Blast: मायलेकासह आठ वर्षीय भाचीचा मृत्यू; अकोला जिल्ह्यातील अडगाव बुद्रूक येथे अग्नीतांडव

अकोला : अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बुद्रूक येथे गुरुवारी रात्री गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट होऊन झालेल्या अग्नीतांडवात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये माय-लेक आणि शिक्षणासाठी आलेल्या आठ वर्षीय चिमुरडीचा समावेश आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे..अडगाव येथील बाजारपुरा भागात अनिल चव्हाण (२२) हे आपल्या कुटुंबासह भाड्याच्या घरात वास्तव्यास होते. गुरुवारी रात्री घरातील गॅस सुरू असताना अचानक सिलेंडरचा मोठा स्फोट झाला. घरात डिझेलचा साठा असल्याने आगीने काही क्षणांतच रौद्र रूप धारण केले..आगीची भीषणता इतकी होती की, घरातील साहित्य आणि जीव वाचविण्याची संधी कोणालाही मिळाली नाही. या दुर्घटनेत अनिल उकर्डा चव्हाण (वय २२) आणि त्यांची भाची स्वरा सोळंके (वय ८) या दोघांचा होरपळून जागीच मृत्यू झाला. अनिल यांची आई रत्नाबाई उकर्डा चव्हाण (वय ४८) या गंभीर जखमी झाल्या होत्या. त्यांना तातडीने अकोला येथील सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. मृत स्वरा ही शिक्षणासाठी आपल्या आजोळी आली होती. तिच्या मृत्यूने हळहळ व्यक्त होत आहे..प्रशासकीय धाव आणि तपास घटनेची भीषणता पाहून उपविभागीय पोलीस अधिकारी निखिल पाटील, तहसीलदार महेश रामगुंडे, ठाणेदार गजानन राठोड, उपनिरीक्षक गिलबिले आणि महसूल कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Gadchiroli Accident: गडचिरोली येथील अहेरी तालुक्यात अंत्यविधीहून परतताना चारचाकी पुलाखाली; दोघांचा मृत्यू, तिघे गंभीर.पोलीस विभागाच्या फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकानेही घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला आहे. घरात डिझेलचा साठा का होता आणि स्फोटाचे नेमके तांत्रिक कारण काय, याचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.