Akola Gas Cylinder Blast: मायलेकासह आठ वर्षीय भाचीचा मृत्यू; अकोला जिल्ह्यातील अडगाव बुद्रूक येथे अग्नीतांडव

Deadly Gas Cylinder Explosion in Adgaon Budruk: अकोला जिल्ह्यातील अडगाव बुद्रूक येथे गॅस सिलेंडर स्फोटात माय-लेक आणि चिमुरडीचा मृत्यू. स्फोटानंतर भीषण आग; प्रशासन व फॉरेन्सिक पथकाकडून तपास सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बुद्रूक येथे गुरुवारी रात्री गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट होऊन झालेल्या अग्नीतांडवात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये माय-लेक आणि शिक्षणासाठी आलेल्या आठ वर्षीय चिमुरडीचा समावेश आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे.

