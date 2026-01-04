Devendra Fadnavis:आकाेल्यातील विमानतळ धावपट्टीचा विकास दोन टप्प्यात: मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आश्वासन; पायाभूत सुविधांना गती देणार!

-श्रीकांत राऊतअकोला: अकोल्याच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या विमानतळ प्रकल्पात धावपट्टीचा दोन टप्प्यांत विकास केला जाणार असून, पहिल्या टप्प्यात १८०० मीटर आणि दुसऱ्या टप्प्यात २८०० मीटर धावपट्टी उभारली जाणार आहे. यामुळे अकोला थेट हवाई नकाशावर ठळकपणे येणार असून, शहराच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावर झालेल्या विजयी संकल्प सभेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थानिक विकासकामांवर भर देत सांगितले की, अकोला हे विदर्भातील महत्त्वाचे शहर असून, विकासासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत यंत्रणा मजबूत करण्यावर युती सरकारचा विशेष भर आहे. विमानतळाच्या विकासामुळे अकोल्यात उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधी वाढणार असून, युवकांसाठी रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..अकोल्यातील राजराजेश्वर मंदिराला ‘ब वर्ग’ दर्जा देऊन ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे राजराजेश्वर मंदिराचा जिर्णोद्धार होईल. त्याचबरोबर सांस्कृतिक भवनाची उभारणी, महापालिकेची नवी प्रशासकीय इमारत, तसेच मॉडेल रेल्वे स्थानकामुळे शहराचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल. .सभेला पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरिश पिंपळे, माजी मंत्री दशरथ भांडे, माजी मंत्री रणजीत पाटील, माजी महापौर विजय अग्रवाल, जयंत मसने, गिरीश जोशी यांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...रस्ते, गटार आणि नागरी सुविधामुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहरातील भूमिगत गटार योजना, रस्ते विकास, ड्रेनेज व्यवस्था, तसेच पाणीपुरवठा प्रकल्प यांचा उल्लेख केला. या पायाभूत सुविधांमुळे शहरातील आरोग्य, स्वच्छता आणि दैनंदिन जीवनमानात सुधारणा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.