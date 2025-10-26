Akola Crime: जुन्या वादाने गाठली क्रूरतेची परिसीमा; बेपत्ता अक्षय नागलकरची हत्या, आठ आरोपींचा कटात समावेश, चार अटकेत

अकोला : बेपत्ता झालेल्या अक्षय विनायक नागलकर (वय २६, रा. मारोती नगर, बाळापूर रोड, अकोला) या तरुणाचा खून झाल्याची वार्ता समोर येताच शहरात खळबळ उडाली. जुन्या वादातून तरण्याबांड अक्षयचा मोठा कट रचून खून करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे..हॉटेलवर जेवणाच्या बहाण्याने बोलावून अक्षयचा खून करण्यात आला. मृतदेह मोरगाव भाकरे शिवारात नेऊन टिनाच्या शेडमध्ये जाळून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. या कटामध्ये समावेश असलेल्या मुख्य आरोपीसह चौघांना गजाआड करण्यात आले असून, इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे..मृतक अक्षय दि.२२ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी ५.१५ वाजता घराबाहेर गेला आणि पुन्हा परतलाच नाही. आई शिला नागलकर यांनी दुसऱ्या दिवशी डाबकी रोड पोलिस ठाण्यात मिसींगची तक्रार दिली तेव्हा कुणालाच संशय नव्हता की, या प्रकरणाचा अंत इतका भयावह असेल. अक्षयचा खून एका जुन्या वादातून आखलेल्या थंड डोक्याच्या कटाचा परिणाम होता. चंद्रकांत महादेव बोरकर हा मुख्य सूत्रधार होता..त्याच्यासह अशोक उर्फ ब्रम्हा भाकरे, क्रिष्णा वासुदेव भाकरे, आणि आशिष उर्फ आशु वानखडे यांनी अक्षयला जाळ्यात ओढले. २२ ऑक्टोबरला आरोपींनी अक्षयला भौरद जवळील एमएच-३० हॉटेलमध्ये बहाण्याने बोलाविले. अक्षय खुर्चीवर बसताच, आरोपींनी अचानक त्याच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकली. त्यानंतर आरोपी त्याच्यावर तुटून पडले. बेदम मारहाणीत अक्षयचा मृत्यू झाला. हत्या केल्यानंतर आरोपींनी मृतदेह मोरगाव भाकरे शिवारातील शेतात नेला. तिथल्या टिनाच्या शेडमध्ये अक्षयचा मृतदेह जाळण्यात आला. गुन्हा लपवण्यासाठी नंतर शेडला कलरही देण्यात आला. या क्रूर घटनेने जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, पोलिसांच्या तपासात पुढे आणखी काय निष्पन्न होते याकडे लक्ष असणार आहे..या पथकाचा कारवाईत समावेशही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील, पोलिस निरीक्षक अभिषेक अंधारे, सहायक निरीक्षक गोपाल ढोले, उपनिरीक्षक गोपाल जाधव, अनिल चव्हाण आणि स्थानिक गुन्हे शाखा व डाबकी रोड पोलिसांच्या पथकांनी संयुक्तरीत्या केली. पुढील तपास सुरू असून, फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथके जिल्हा बाहेरही रवाना करण्यात आली आहेत..शव जाळून पुरावे नष्टपोलिसांनी सांगितले की, आरोपींनी अत्यंत नियोजनपूर्वक हा कट रचला होता. मृतदेह जाळल्यावर त्यांनी गुन्ह्याचे कोणतेही ठसे राहू नयेत म्हणून वापरलेली साधनेही जाळून टाकली. पोलिसांनी या प्रकरणात खुनाचे कलम वाढवले असून, इतर आरोपींचा शोध जलद करण्यात आला आहे..४८ तासांत उलगडापोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी, स्थानिक गुन्हे शाखा आणि डाबकी रोड पोलिस ठाण्याचे एकत्रित सहा पथके तयार केली होती. खबऱ्यांचे नेटवर्क, सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन आणि तांत्रिक साधनांच्या मदतीने पोलिसांनी आरोपींच्या हालचालींचा मागोवा घेतला. त्यावरून संशयित बोरकरचा धागा लागल्यावर त्याच्या मुसक्या आवळल्या आणि चौकशीत संपूर्ण कट उघडकीस आला..क्रूर हत्येने शहर हादरलेया घटनेने अकोला शहर हादरले आहे. जुना वाद इतका भयंकर रूप घेईल, याची कुणालाही कल्पना नव्हती. या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक बाबी पोलिसांच्या तपासात समोर येण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.अडीच महिन्यांपासून शिजला कट?मोरगाव भाकरे शेतशिवारात ज्या ठिकाणी मृतदेह जाळण्यात आला, ते शेत आरोपींनी आधीच निवडले होते का?, इतकेच नव्हे, तर त्या ठिकाणी मृतदेह जाळण्यासाठी लाकडे व इंधनसाहित्यासह सर्व तयारी काही दिवसांपूर्वीच करण्यात आली होती का? या बाबीही पोलिस तपासत आहेत. तसेच ज्या हॉटेलमध्ये अक्षयची हत्या झाली, ते हॉटेलही काही आठवड्यांपूर्वीच भाडेतत्त्वावर घेतले होते. त्यामुळे हा खून पूर्णतः पूर्वनियोजित होता का?, याचा तपास सुरु आहे. पोलिस आता आरोपींच्या कॉल रेकॉर्ड, आर्थिक व्यवहार आणि त्यांच्या भेटीगाठींचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.