Akola News : शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेला गती; २१८ कोटींचा निधी; कामासाठी कंत्राटदाराला कार्यादेश जारी!

श्रीकांत राऊतअकोला : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अंतर्गत शहरातील वाढीव पाणीपुरवठा योजना प्रत्यक्षात सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तब्बल २१८ कोटी रुपयांचा निधी या प्रकल्पासाठी मंजूर झाला आहे. महापालिकेकडून कंत्राटदाराला कार्यादेशही देण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील पाण्याचा तुटवडा कमी करण्यासाठी आणि भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी ही योजना महत्वाची असणार आहे. वाढती लोकसंख्या, विस्तारत्या वसाहती यामुळे नवीन प्रकल्पाची गरज निर्माण झाली होती. अमृत २.० अंतर्गत मंजूर झालेल्या या योजनेमुळे शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा होणार आहे..या योजनेअंतर्गत ११५० मिमी व्यासाची ३१.९० किमी लांबीची मुख्य जलवाहिनी पहुर पूर्णा ते निमकर्दा या मार्गावर टाकण्यात येणार आहे. ही जलवाहिनी वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी महत्वाचा टप्पा असणार आहे. शहराच्या विविध भागांपर्यंत वाढीव क्षमतेने पाणी पोहोचविण्यासाठी ती उपयुक्त ठरेल. सध्याच्या पाणीपुरवठा योजनेवर वाढत्या लोकसंख्येमुळे ताण येत असल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. योजनेत पूर्णा नदीच्या काठावर पहुर पूर्णा येथे आयताकृती २६×१६ मीटर आकाराचा जॅक वेल उभारण्यात येणार आहे. या जॅक वेलच्या माध्यमातून नदीतील पाणी उपसा केले जाईल आणि ते मुख्य जलवाहिनीमार्फत पुढील प्रक्रिया केंद्रांकडे पाठवले जाईल. जॅक वेलसह आवश्यक पूरक यंत्रणा, मोटर-पंप, विद्युत जोडणी, नियंत्रण प्रणाली आदी सर्व तांत्रिक कामांचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला आहे..३० महिन्यांची डेडलाईनमहापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल डोईफोडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करारनाम्यानुसार हे संपूर्ण काम ३० महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असून हा कालावधीत पावसाळा गृहित धरुन असणार आहे. दर्जेदार साहित्याचा वापर करणे, काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे आणि जलवाहिनी टाकताना आवश्यक सुरक्षा उपायांचे पालन करणे अशा अटी करारनाम्यात आहेत. कंत्राटदार कंपनीला निकषांनुसार काम करणे बंधनकारक असणार आहे.