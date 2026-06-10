अकोला

Anganwadi Chikki Controversy : अंगणवाडीतून मिळालेल्या चिकीमध्ये निघाल्या पांढऱ्या अळ्या अन् सोंडे! 3 वर्षांच्या चिमुकल्यांचा जीव धोक्यात; अकोल्यातील धक्कादायक प्रकार

Worms Discovered in Anganwadi Peanut Chikki Distribution : अंगणवाडीतील चिकीमध्ये अळ्या आणि सोंडे आढळल्याने पालकांनी संताप व्यक्त करत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
Akola child nutrition food safety incident

Akola child nutrition food safety incident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पथ्रोट (अकोला) : गावात कार्यरत असलेल्या वॉर्ड क्रमांक सहा खोडगाव रस्ता येथील अंगणवाडी केंद्रातून वाटप करण्यात आलेल्या शेंगदाणा चिकीमध्ये (गूळपट्टी) सोंडे व अळ्या निघाल्या. सदरचा प्रकार हा चिमुकल्यांच्या जिवाशी खेळ करणारा ठरत असल्याने याला जबाबदार असणाऱ्या सर्वांवरच कडक कारवाई करण्याची मागणी पालकांनी केली (child nutrition food safety issue in Maharashtra) आहे.

Loading content, please wait...
Anganwadi Sevika
Anganwadi
Child Care
Anganwadi workers
Food Quality
chikki