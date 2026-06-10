Anganwadi Chikki Controversy : अंगणवाडीतून मिळालेल्या चिकीमध्ये निघाल्या पांढऱ्या अळ्या अन् सोंडे! 3 वर्षांच्या चिमुकल्यांचा जीव धोक्यात; अकोल्यातील धक्कादायक प्रकार

पथ्रोट (अकोला) : गावात कार्यरत असलेल्या वॉर्ड क्रमांक सहा खोडगाव रस्ता येथील अंगणवाडी केंद्रातून वाटप करण्यात आलेल्या शेंगदाणा चिकीमध्ये (गूळपट्टी) सोंडे व अळ्या निघाल्या. सदरचा प्रकार हा चिमुकल्यांच्या जिवाशी खेळ करणारा ठरत असल्याने याला जबाबदार असणाऱ्या सर्वांवरच कडक कारवाई करण्याची मागणी पालकांनी केली (child nutrition food safety issue in Maharashtra) आहे..निकिता अनिल दांडगे या सदर अंगणवाडी केंद्र क्रमांक ४२ वर पोषण आहार घेण्यासाठी गेल्या असता त्यांच्या विश्व अनिल दांडगे (वय तीन) या मुलासाठी तेथील अंगणवाडी सेविकेने तीन महिन्यांचा साठा म्हणून एकत्रित शेंगदाणा चिकीचे पाकीट त्यांना दिले. ते पाकीट घरी आणल्यानंतर मुलाला खाण्यासाठी देताना फोडले असता त्यामधून पांढऱ्या अळ्या व लालसोंडे फिरत असल्याचे दिसून आले. सदरचा प्रकार पाहून निकिता दांडगे पूर्णतः धास्तावल्या..महिला व बालविकास विभागाकडून पुरविण्यात येत असलेली चिकी अत्यंत खराब झाल्यामुळे ते जर पालकांनी न पाहता त्यांना खायला दिले असते, तर ते चिमुकल्यांच्या जिवावर बेतू शकले असते..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.शून्य ते तीन वर्षे वयोगटातील चिमुकल्यांना त्याठिकाणी विविध प्रकारचा शासनाकडून पुरविण्यात आलेला पोषण आहार वाटप करण्यात येतो, अशावेळी अंगणवाडी सुपरवायझर ते अंगणवाडी सेविकांपर्यंत सर्वांनीच त्याची पूर्णतः खात्री करणे व ते खाणे योग्य आहे किंवा नाही, त्याचा मुदतपूर्व दिनांक समाप्तीची तारीख व गुणवत्ता तपासणे अत्यंत जरुरीचे ठरते. परंतु सदर विभागाकडून त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्यामुळे हा प्रकार समोर आला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी हे कारवाईबाबत काय पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Maharashtra Education : चौथीच्या पुस्तकात मोठा बदल! छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासासोबतच जोडले 'हे' खास पान; संत, थोर समाजपुरुषांच्या कार्यांची विद्यार्थ्यांना होणार ओळख.अंगणवाडीतून दिलेली शेंगदाणा चिकी पूर्णतः निकृष्ट असून अळ्यांनी व सोंड्यांनी भरलेली आहे. खायला देण्याअगोदर पाहिल्यामुळे हा अनर्थ टळला. याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.-निकिता दांडगे, लाभार्थी माता, पथ्रोट.सदर घटनेचा पंचनामा करून तसा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात पाठविण्यात येईल.-वैभवकुमार नापते, महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पंचायत समिती, अचलपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.