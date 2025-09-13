अकोला

Aurangzeb Poster Incident : औरंगजेबाच्या पोस्टरवर दुग्धाभिषेक; अकोल्यात तणावाचं वातावरण, आठ ते दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Aurangzeb Poster Milk Pouring Video Goes Viral in Akola : व्हायरल व्हिडिओनंतर अकोल्यात खळबळ; अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल
Akola Crime News

Akola Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अकोला : शहरात एक संतापजनक घटना घडली आहे. येथील बियानी चौक परिसरात ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ईद-ए-मिलादुन्नबीच्या मिरवणुकीदरम्यान (Aurangzeb Poster Incident) वादग्रस्त प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Milk
police case
Akola Crime News
Akola Crime
Aurangzeb

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com