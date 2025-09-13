Aurangzeb Poster Incident : औरंगजेबाच्या पोस्टरवर दुग्धाभिषेक; अकोल्यात तणावाचं वातावरण, आठ ते दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल

अकोला : शहरात एक संतापजनक घटना घडली आहे. येथील बियानी चौक परिसरात ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ईद-ए-मिलादुन्नबीच्या मिरवणुकीदरम्यान (Aurangzeb Poster Incident) वादग्रस्त प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. .सोशल मीडियावर १२ सप्टेंबर रोजी व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये आठ ते दहा अनोळखी व्यक्ती औरंगजेबाच्या पोस्टरवर दुग्धाभिषेक करताना दिसत आहेत. या घटनेमुळे शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..झुपेडियानं लुटलं! फोटोला रिव्ह्यू देताच पैसे मिळणार, स्कीमने गंडवलं; तरुणांसह शिक्षक अन् कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधींची फसवणूक.या प्रकरणामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे उल्लंघन झाले असून, हिंदू समाजाच्या (Hindu Community) भावना दुखावल्याची तक्रार आशिष अशोक सुगंधी यांनी सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनला दिली आहे. तक्रारीवरून अनोळखी आठ ते दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ९ सप्टेंबर रोजी दुपारी बियानी चौकातील नटराज व कन्हैया ड्रेसेससमोर ही घटना घडली होती..त्यानुसार गुन्हा रजि. नं. २५८/२५ दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींवर भारतीय दंड संहिता कलम १९६ आणि बीएनएस कलम ३ (५) अंतर्गत कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक अनिल इंगोले करत असून, दाखला अधिकारी म्हणून हेड कॉन्स्टेबल सोपान डाबेराव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.