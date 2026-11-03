अकोला

Black Cobra Found in Toilet : बापरे! रात्री 10 वाजता टॉयलेटच्या कमोडमध्ये विळखा घालून बसला होता विषारी काळा नाग; अकोल्यातील धक्कादायक घटना, पाहा VIDEO

Black cobra found in toilet commode in Akola : अकोल्यातील सुधीर कॉलनीत घराच्या स्वच्छतागृहातील कमोडमध्ये काळा नाग आढळला. यामुळे भीतीचे वातावरण होते.
Snake found inside toilet in Sudhir Colony Akola

Snake found inside toilet in Sudhir Colony Akola

esakal

योगेश फरपट
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अकोला : शहरातील सुधीर कॉलनी परिसरात एका घरातील स्वच्छतागृहाच्या कमोडमध्ये काळा नाग आढळल्याने खळबळ (Snake found inside toilet in Sudhir Colony Akola) उडाली. १ नोव्हेंबर रोजी रात्री १० वाजताच्या सुमारास कांडेकर यांच्या घरातील कमोडच्या गोलाकार भागात विषारी नाग विळखा घालून बसल्याचे निदर्शनास आले. प्रसंगावधान राखल्यामुळे संभाव्य धोका टळला.

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