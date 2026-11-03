Black Cobra Found in Toilet : बापरे! रात्री 10 वाजता टॉयलेटच्या कमोडमध्ये विळखा घालून बसला होता विषारी काळा नाग; अकोल्यातील धक्कादायक घटना, पाहा VIDEO

अकोला : शहरातील सुधीर कॉलनी परिसरात एका घरातील स्वच्छतागृहाच्या कमोडमध्ये काळा नाग आढळल्याने खळबळ (Snake found inside toilet in Sudhir Colony Akola) उडाली. १ नोव्हेंबर रोजी रात्री १० वाजताच्या सुमारास कांडेकर यांच्या घरातील कमोडच्या गोलाकार भागात विषारी नाग विळखा घालून बसल्याचे निदर्शनास आले. प्रसंगावधान राखल्यामुळे संभाव्य धोका टळला..सर्पमित्र बाळ काळणे यांच्या मते, नोव्हेंबर महिन्यात सर्वसाधारणपणे साप दिसण्याचे प्रमाण कमी असते. मात्र, यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम सरपटणाऱ्या वन्यजीवांवरही होत आहे. जमिनीचे तापमान वाढलेले असताना नैसर्गिक अधिवासात पाणी आणि थंडावा मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे नाग, घोणस आणि अजगर यांसारखे सरपटणारे प्राणी पाण्याच्या व निवाऱ्याच्या शोधात मानवी वस्त्यांकडे येत असल्याचे चित्र आहे..विशेषतः अजगरांचा अधिवास प्रामुख्याने पाणवठ्यांच्या आसपास असतो. मात्र, जलस्रोत आटल्याने त्यांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आला आहे. परिणामी, गावांमध्ये आणि शहरांच्या वस्त्यांमध्ये अजगर आढळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे सर्पमित्रांचे निरीक्षण आहे. गेल्या दोन महिन्यांत राज्यात अजगरांच्या बचाव मोहिमांचे प्रमाणही अधिक दिसून येत आहे..Dajipur Sanctuary News : कोल्हापूर अन् पनवेलच्या पर्यटकांसाठी 'लकी' ठरली सकाळ! दाजीपूरच्या जंगलात 'राणोजी'ची डरकाळी, वाघाच्या अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब.घरांच्या स्वच्छतागृहांशी जोडलेल्या ड्रेनेज पाइपलाइनला योग्य जाळी किंवा सुरक्षा संरक्षक नसल्यास त्यातून साप घरातील कमोडपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी ड्रेनेज पाइपलाइनची तपासणी करावी, पाइपच्या तोंडाला योग्य जाळी बसवावी आणि परिसर स्वच्छ ठेवावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे..येत्या जून-जुलै २०२७ पर्यंत पाणीटंचाईची परिस्थिती कायम राहिल्यास सरपटणाऱ्या वन्यजीवांचा मानवी वस्त्यांमधील वावर वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत वनविभाग, वन्यजीवप्रेमी आणि सर्पमित्रांसमोर वन्यजीवांचे संरक्षण आणि नागरिकांची सुरक्षितता राखण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.