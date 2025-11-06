अकोला

Akola News:'अकोला शहरातील जुन्या कापड बाजारातील शोरूमला भीषण आग'; लाखोंचे नुकसान, अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण

Massive Fire Engulfs Cloth Market Showroom in Akola: टिळक रोडवरील जुना कापड बाजार परिसरातील नागरिकांना जे.जे. शोरूममधून धूर निघत असल्याचे दिसले. नागरिकांनी तातडीने शोरूम मालकाला माहिती दिली. त्यानंतर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाला याची माहिती दिली.
Fire brigade in action at Akola’s old cloth market after a massive blaze gutted a showroom, causing heavy losses.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: शहरातील गजबजलेल्या जुन्या कापड बाजारात गुरुवारी (ता.६) पहाटेच्या सुमारास भीषण आग लागल्याची घटना घडली. जे.जे. कपड्यांचे शोरूममध्ये ही आग लागली असून या घटनेत लाखोंचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

