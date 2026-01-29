अकोला

Akola Crime : १२ वर्षीय मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी पित्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा

Akola minor sexual abuse father life imprisonment sentence : अकोला जिल्ह्यात १२ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आरोपी पित्याला आजन्म कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा; दंड न भरल्यास सहा महिन्यांचा अतिरिक्त कारावास, दंड पीडितेला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
अकोला : १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी पित्यास अकोट येथील विद्यमान अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून, दंड न भरल्यास सहा महिन्यांचा अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगण्याचे आदेश दिले. दंडाची रक्कम पीडितेला देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

