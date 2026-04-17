Akola News: नुकसान भरपाईचा खेळखंडोबा; प्रीमियमच्या बदल्यात निराशा; पिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी कागदोपत्रीच

अकोला: "पीक गेलं, कर्ज वाढलं… पण विम्याचे पैसे अजून आले नाहीत," असा सवाल अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी प्रत्येक वर्षी करतात. जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी खरीप व रब्बी हंगामात नियमित पिक विमा काढतात. शासनाने नियुक्त केलेल्या विमा कंपन्यांकडे प्रीमियम भरून सुद्धा नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अपेक्षित भरपाई मिळत नाही. अनेकदा तक्रार दाखल करून ही भरपाई मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली पिक विमा योजना ही फसवेगिरी असल्याचा आरोप शेतकरी करतात. .जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी खरीप व रब्बी हंगामात नियमितपणे पिक विमा काढतात. शासनाने नियुक्त केलेल्या विमा कंपन्यांकडे प्रीमियम भरूनही, नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळत नाही. अनेक वेळा तक्रार दाखल करूनही तक्रारीची दखल घेतल्या जात नाही. काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते. अनेकदा भरलेला प्रीमियमच अधिक आणि मिळालेली रक्कम नगण्य असते. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अधिकच अडचणीत सापडतात..Akola News: उष्णतेच्या तीव्र लाटेत दाखल्यांसाठी फरफट; उपाययोजनांची बोंब : पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही; असंवेदनशीलतेचा कळस.पिक विमा कंपनीच्या विरोधात तक्रारी केल्यानंतर सुद्धा शेतकऱ्यांचा पीक नुकसानीचा दावा फेटाळण्यात येतो. त्यामुळे आधीच नापिकीने खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडते आणि आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याच्या कारणांपैकी हे कारण सुद्धा शेतकऱ्यांना मृत्यूच्या दारात नेते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याच्या मोबदल्यात नुकसान भरपाई देणारी शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे..तक्रारींकडे दुर्लक्ष; आंदोलनाचा मार्गविमा कंपन्यांकडून तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्याची शेतकऱ्यांची नेहमीच ओरड असते. परिणामी, दरवर्षी शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. विविध बैठकींमध्ये आमदार आणि लोकप्रतिनिधी देखील विमा कंपन्यांविरोधात नाराजी व्यक्त करताना दिसतात. परंतु त्यानंतर सुद्धा विमा कंपन्यांची मुजोरी कायम असते..योजनेचा खेळ; शेतकऱ्यांची थट्टाजिल्ह्यात २०२५-२६ हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा काढण्यात आला. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग आणि उडीद ही प्रमुख पिके या योजनेत समाविष्ट होती. जिल्ह्यातील १,१५,१३७ पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्यामुळे सुमारे १,८४,१९१ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले होते. मात्र, नुकसान भरपाईच्या वेळी अनेक शेतकऱ्यांना केवळ ३, ५ किंवा २१ रुपयांसारखी अत्यंत कमी भरपाई मिळाल्याचा प्रकार समोर आला. त्यामुळे नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता..मनोधैर्य खचते; गंभीर परिणामांची भीतीवेळेत नुकसान भरपाई न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य खचते. सततच्या आर्थिक संकटामुळे काही शेतकरी टोकाचे निर्णय घेण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचतात. एकूणच, पिक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांना वेळेत व योग्य भरपाई मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज अत्यावश्यक असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.