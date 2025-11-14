अकोला

Akola Water Reservoir: काटेपूर्णाचे ३५.९७, वानचे ३०.८४ दलघमी पाणी राखीव; जिल्हास्तरीय समितीचे ९०.३४ दलघमी पाणी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब

Dam Water Allocation: अकोला जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा, काटेपूर्णा व वान धरणातील पाणी पिण्याच्या उद्देशासाठी आरक्षित. जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीने पाणीपुरवठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले.
अकोला : यावर्षी जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक प्रमाणात पाणीसाठा आहे. धरणात जमा झालेल्या पाण्याचे आरक्षण जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीच्या सभेत करण्यात आले. समितीची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या दालनात पार पडली.

