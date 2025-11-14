Akola Water Reservoir: काटेपूर्णाचे ३५.९७, वानचे ३०.८४ दलघमी पाणी राखीव; जिल्हास्तरीय समितीचे ९०.३४ दलघमी पाणी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब

अकोला : यावर्षी जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक प्रमाणात पाणीसाठा आहे. धरणात जमा झालेल्या पाण्याचे आरक्षण जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीच्या सभेत करण्यात आले. समितीची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या दालनात पार पडली..बैठकीत ९०.३४ दलघमी पाणी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामध्ये काटेपूर्णा प्रकल्पाचे ३५.९७ दलघमी तर वान प्रकल्पाचे ३०.८४ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले. जिल्ह्यातील धरणांमध्ये संग्रहित पाण्याचे प्रत्येक वर्षी आरक्षण करण्यात येते. सदर आरक्षण जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीच्या बैठकीत करण्यात येते..आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये अकाेला शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी काटेपूर्णा प्रकल्पाचे २४.०३ दलघमी, महान मत्स्यबिज केंद्र पाणी पुरवठा याेजनेसाठी ०.८६, ६४ खेडी पाणीपुरवठा याेजनेसाठी ६.९९, मूर्तिजापूर शहर पाणीपुरवठा याेजनेसाठी ३.३५ व महाराष्ट्र औष्णिक विद्युत महामंडळासाठी ०.७४ दलघमी पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले..यावर्षी जिल्ह्यात मॉन्सून उशीरा दाखल झाल्याने पावसाने सुरुवातीला दमदार हजेरी लावली नव्हती. त्यामुळे धरणात जेमतेम पाणी साठा शिल्लक होता. परंतु ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने धरणांच्या पाणीसाठ्यात चांगलीच वाढ झाली. परिणामी काटेपूर्णा धरणाचे पिण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्यात आले..दिवाळीतच चिपळूण शहरात पाणीटंचाई.जळगाव जामाेद, शेगाव शहरालाही पाणीजिल्ह्यातील वान धरणात सध्याच्या स्थितीत मुबलक पाणीसाठा जमा आहे. त्यामुळे या धरणाचे पाणी सुद्धा पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले. वान धरणातील ५.२७ दलघमी पाणी शेगाव शहर पाणीपुरवठा याेजनेसाठी, ७.४९ दलघमी पाणी जळगाव जामाेद १४० खेडी पाणीपुरवठा याेजनेसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. याव्यतिरीक्त अकाेट शहर पाणीपुरवठा याेजनेसाठी ५.४० व तेल्हारा शहर पाणीपुरवठा याेजनेसाठी १.८० दलघमी तर ८४ खेडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी १०.७५ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे..माेर्णा, निर्गुणा, उमा, मन लघु प्रकल्पांचे पाणी आरक्षितमाेर्णा प्रकल्पाचे २.२० दलघमी पाणी पातूर शहरासाठी व १.९१ दलघमी पाणी देऊळगाव पास्टुल १६ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा याेजनेसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. याव्यतिरीक्त निर्गुणा प्रकल्पाचे १.९७ दलघमी पाणी आलेगाव-नवेगाव १४ गावे पाणीपुरवठा याेजनेसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. उमा प्रकल्पाचे ०.७० दलघमी पाणी लंघापूर ५९ खेडी पाणी पुरवठा याेजना, मन नदीचे १६.५० दलघमी पाणी पारस औष्णिक केंद्र पारस व मन नदीचे १ दलघमी पाणी संत गजानन महाराज संस्थान शेगाव संस्थानसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त कसुरा बंधाऱ्याचे ०.७५ दलघमी पाणी सुद्धा शेगाव संस्थानसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.