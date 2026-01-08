Eknath Shinde: अकोल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी कधीही कमी पडू देणार नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; सरकार विकासासाठी कटिबद्ध!

अकोला: अकोल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक निधी कोणत्याही परिस्थितीत कमी पडू देणार नाही. शहरातील सुरू असलेल्या तसेच प्राधान्याने हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अकोल्यातील जाहीर सभेत दिले. शिवसेना ही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेवर चालणारी लोकाभिमुख पक्ष असल्याचे सांगत, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मी बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे साहेबांचा कार्यकर्ता आहे. जनता हीच आमची ताकद आहे. मुख्यमंत्री म्हणून मी नेहमीच जनकल्याणाच्या योजना राबवण्यावर भर दिला आहे. बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त हे संपूर्ण वर्ष लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी उपक्रमांना समर्पित करण्याचा आमचा संकल्प आहे. महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेबाबत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ही योजना कायम सुरू राहील..लाडक्या बहिणींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवून त्यांना लखपती करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. मी दिलेला शब्द पाळतो. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील युवक, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले,.मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी रोजगारनिर्मिती, तसेच शेतकरी सन्मान योजना या उपक्रमांतून सरकारची विकासाभिमुख भूमिका स्पष्ट होते. सत्तेत येणे हा उद्देश नाही, तर लोकांशी भावनिक नातं जोडत त्यांच्या जीवनात बदल घडवणं हे आमचं ध्येय आहे. अकोला शहरातील सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांचा उल्लेख करताना त्यांनी खात्री दिली की या कामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. आवास योजना, महत्त्वाच्या सार्वजनिक सुविधांचा विकास, उद्याने, सांस्कृतिक केंद्रे, आरोग्यसेवा आणि मूलभूत सुविधा या सर्व प्रकल्पांना गती देण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले..सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील पदभरती लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी आश्वासन दिले. हद्दवाढ झालेल्या शहरभागांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून विशेष लक्ष देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. शेवटी, अकोला महापालिकेत विकासाच्या दिशेने भक्कम पावले उचलण्यासाठी शिवसेनेच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. या सभेला शिवसेनेचे विदर्भ समन्वयक संजय राठोड, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर, उपनेते गोपीकिशन बाजोरिया, आ. विप्लव बाजोरिया, जिल्हाप्रमुख श्रीरंग पिंजरकर, अश्वीन नवले, नारायण गव्हाणकर, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, जिल्हा उपप्रमुख योगेश अग्रवाल, महानगरप्रमुख राजेश मिश्रा, श.प्र. रमेश गायकवाड, पप्पू चौधरी, युवा सेनेचे विठ्ठल सरप पाटील, नितीन मानकर, राज यादव, प्रणव तायडे, रेखाताई राऊत, उषाताई विरक यांसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या भाषणातून अकोल्याच्या विकासाविषयी राज्य सरकारची भूमिका अधिक ठाम झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.१६ तारखेच्या विजयी उत्सवाची तयारी करायेत्या १५ जानेवारीला मतदान आहे. आणि १६ ला मतमोजणी आहे. अकोलेकर जनता विकासाला साथ देणारी असून शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांच्या पाठीशी लाडक्या बहिणी व लाडके भाऊ आहेत. काळजी करण्याचे काम नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी फक्त १६ तारखेची तयारी करा. विजयाचा गुलाल उधळून विकासाचा उत्सव साजरा करूया, असे आवाहन त्यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.