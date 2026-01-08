अकोला

Eknath Shinde: अकोल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी कधीही कमी पडू देणार नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; सरकार विकासासाठी कटिबद्ध!

Akola infrastructure and Development fund Assurance: अकोल्याच्या विकासासाठी निधीची हमी: उपमुख्यमंत्री शिंदे
Deputy Chief Minister Eknath Shinde addressing a public gathering in Akola.

Deputy Chief Minister Eknath Shinde addressing a public gathering in Akola.

सकाळ वृत्तसेवा
अकोला: अकोल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक निधी कोणत्याही परिस्थितीत कमी पडू देणार नाही. शहरातील सुरू असलेल्या तसेच प्राधान्याने हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अकोल्यातील जाहीर सभेत दिले. शिवसेना ही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेवर चालणारी लोकाभिमुख पक्ष असल्याचे सांगत, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

