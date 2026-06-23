Akola: विमानतळ, उड्डाणपुलाच्या कामांना गतीची गरज

अकोला: पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर अकोला पूर्व व पश्चिम मतदारसंघातील रखडलेल्या विकासकामांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्यात आणि महापालिकेत सत्ताधारी पक्षाची सत्ता असतानाही अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत. भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी मोठा निधी मंजूर करून विकासाला गती मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, विरोधकांनी निधी मंजूर होणे आणि प्रत्यक्ष कामे पूर्ण होणे यात मोठी तफावत असल्याचा आरोप करत सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..अकोला पूर्व व अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाहीत. दुसरीकडे, सत्ताधारी भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी विविध प्रकल्पांसाठी मोठा निधी मंजूर करून आणल्याचा दावा केला असून, आगामी काळात अकोल्याचा विकास वेगाने होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. महायुती सरकारच्या कार्यकाळात अकोल्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी मिळाली..Pune Crime: पुणे पोलिसांच्या रडारवरील 'बबलू' कोण? इन्स्टाग्रामवर फोटो टाकायचा, अन् गुपचूप चालायचा पिस्तुलांचा धंदा; अखेर पकडला.काही प्रकल्पांचे काम सुरू झाले असले तरी अनेक ठिकाणी निधी वितरण, निविदा प्रक्रिया किंवा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा वेग मंदावल्याने दिसून येत आहे. शिवणी येथील विमानतळाचा विस्तार, न्यू तापडिया नगर उड्डाण पूल, राजराजेश्वर मंदिर विकास आराखडा, भूमिगत गटार योजना, सर्वोपचार रुग्णालयाची नवीन इमारत, जलतरण तलाव, सांस्कृतिक भवन, क्रीडा संकुल यांसारख्या प्रकल्पांकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..प्रमुख विकास प्रकल्प एकाच नजरेतअमृत पाणीपुरवठा व भूमिगत गटार योजना, वैद्यकीय महाविद्यालय विस्तार, शिवापूर येथे नवीन रुग्णालय, शिवणी विमानतळ धावपट्टी विस्तार, सांस्कृतिक भवन, क्रीडा संकुल, स्वीमिंग पूल, निळकंठ सहकारी सूतगिरणी पुर्नबांधणी, न्यू तापडिया नगर उड्डाण पूल, राजराजेश्वर मंदिर विकास आराखडा..Pune Businessman Office Firing : पुण्यात व्यावसायिकाच्या कार्यालयावर गोळीबार; लॉरेन्स बिश्नोई गँगने जबाबदारी स्विकारली, पोस्ट व्हायरल.अधिवेशनात उत्तरांची अपेक्षापावसाळी अधिवेशनात अकोल्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. मंजूर निधी प्रत्यक्षात कधी उपलब्ध होणार, रखडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास कधी जाणार आणि नागरिकांना विकास झालेला कधी दिसणार, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.