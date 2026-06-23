अकोला

Akola: विमानतळ, उड्डाणपुलाच्या कामांना गतीची गरज

Major Development Projects Await Completion in Akola: अकोल्यातील शिवणी विमानतळ, न्यू तापडिया नगर उड्डाणपूल आणि इतर महत्त्वाचे विकास प्रकल्प अद्याप रखडले असून नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर अकोला पूर्व व पश्चिम मतदारसंघातील रखडलेल्या विकासकामांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्यात आणि महापालिकेत सत्ताधारी पक्षाची सत्ता असतानाही अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत. भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी मोठा निधी मंजूर करून विकासाला गती मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, विरोधकांनी निधी मंजूर होणे आणि प्रत्यक्ष कामे पूर्ण होणे यात मोठी तफावत असल्याचा आरोप करत सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

Loading content, please wait...
Akola
vidarbha
Development
Project