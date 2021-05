कोव्हीशिल्डचे मिळाले फक्त ११ हजार २०० डोस

अकोला ः कोरोना (Corona) संसर्गाला आळा घालण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोना प्रतिबंधात्म लसीकरण मोहीम (Vaccination campaign) राबविण्यात येत आहे. परंतु नेहमीच लसींचा तुटवडा भासत असल्याने कोरोना लसीकरण मोहीम प्रभावित होताना दिसून येत आहे. (Only 11,200 doses of Covishield were received in Akola)

हेही वाचा: सावधान; ‘हॅप्पी हायपोक्सिया’ ठरतोय सायलेंट किलर!

लसींचा साठा संपल्यामुळे रविवारी (ता. २३) जिल्ह्यातील बहुतांश लसीकरण केंद्रावरील लसीकरण बंद होते. परंतु रविवारी (ता. २३) दुपारी शासनाकडून कोव्हीशिल्डचे ११ हजार २०० डोस मिळाले. त्यामुळे सोमवार (ता. २४) पासून ४५ वर्षावरील नागरिकांना लस देण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून मिळाली आहे.