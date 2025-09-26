Akola Farmers: सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे ९२ काेटींचे नुकसान; ऑगस्टमध्ये एक लाख हेक्टर क्षेत्रावरील क्षेत्र बाधित

अकोला : जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अति पावसामुळे १ लाख ६ हजार ६४९ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे संयुक्त अहवालावरून समाेर आले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ९२ काेटींची आवश्यकता भासणार आहे. अतिवृष्टीचा फटका १ लाख २० हजार ६९७ शेतकऱ्यांना बसला आहे. हा संयुक्त अहवाल महसूल, कृषी व जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडून तयार झाला आहे. .यंदा उन्हाळ्यात मे महिन्याच्या अखेरीस तीन वेळा अवकाळी पाऊस झाला. त्यानंतर जून महिन्यात सुरुवातील जाेरदार पाऊस पडेल, अशी स्थिती निर्माण झाली. मात्र पावसाने पाठ फिरवली. त्यानंतर मृगनक्षत्राला प्रारंभ झाल्यानंतर पेरणी याेग्य दमदार पाऊस झाला नाही. पेरण्याही खोळंबल्या होत्या. पावसातही तूट निर्माण झाली. मात्र जून महिन्याच्या अखेरीस अतिवृष्टी झाली..जुलै व ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरच्या दीड आठवड्यात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला. वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसामुळे सोयाबीन, कपाशी पिकांचं नुकसान झाले. अति पावसामुळे पीक जमिनीवर झोपले असल्याचे चित्र दिसत आहे. जोरदार पाऊस कोसळल्याने रस्त्यांवर पाणीच पाणी झाले होते..या पिकांचे सर्वाधिक हानीऑगस्ट महिन्यातील सततच्या पावसामुळे साेयाबीनचे ४६ हजार ४३२ हेक्टरवर कापुसाचे ४७ हजार ४०९ तर तूरीचे ११ हजार ६१२ हेक्टरवर नुकसान झाले..Heavy Rains: जमीन खरडली, पिके गेली; दोन लाख २३ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान.ऑगस्टमध्ये तालुकानिहाय झालेले नुकसानतालुका गावे शेतकरी नुकसान (हेक्टर)अकाेट ९० २५९९९ १८५४०तेल्हारा २५ ८२८६ ३९९७बाळपूर ११ ८९४ ५३९पातूर ३६ ३३०७ २०७८अकाेला १८२ ४०९६४ ४१६३८मूर्तिजापूर १६६ ४०१५४ ३९३०७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.