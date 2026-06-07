अकोला

Akola: चौपाटी व इंदोर गल्लीतील अतिक्रमण हटवले; मारहाणीच्या घटनेनंतर महापालिकेची कारवाई

Violence Incident Triggers Civic Action in Akola: गांधी चौक परिसरातील मारहाणीच्या घटनेनंतर महापालिकेने चौपाटी आणि इंदोर गल्लीतील अतिक्रमणे हटवून परिसर मोकळा केला.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: गांधी चौक परिसरातील चौपाटीवर गुरुवारी (ता.५) एका महिलेला व कुटुंबियांना गुंडगिरी करत काही युवकांनी मारहाण केली होती. महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शुक्रवारी कारवाई करत चौपाटी परिसर आणि इंदोर गल्ली येथील अतिक्रमणे हटवून परिसर अतिक्रमणमुक्त केला.

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