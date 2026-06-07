Akola: चौपाटी व इंदोर गल्लीतील अतिक्रमण हटवले; मारहाणीच्या घटनेनंतर महापालिकेची कारवाई

अकोला: गांधी चौक परिसरातील चौपाटीवर गुरुवारी (ता.५) एका महिलेला व कुटुंबियांना गुंडगिरी करत काही युवकांनी मारहाण केली होती. महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शुक्रवारी कारवाई करत चौपाटी परिसर आणि इंदोर गल्ली येथील अतिक्रमणे हटवून परिसर अतिक्रमणमुक्त केला..गांधी चौक, गांधी रोड, टिळक रोड आणि चौपाटी परिसर हा शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा व व्यावसायिक दृष्ट्या महत्त्वाचा भाग मानला जातो. रस्त्यांवर वाढलेले अतिक्रमण, फेरीवाल्यांची गर्दी आणि वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना सातत्याने त्रास सहन करावा लागत आहे..Akola: धान्याची पोती उचलणाऱ्यांच्या घरातच उपासमारी; ११० माथाडी कामगारांची मजुरी रखडली; कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट .गुरुवारी घडलेल्या मारहाणीच्या घटनेनंतर या भागातील सुरक्षेचा आणि वाहतुकीच्या व्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शुक्रवारी सकाळपासून मोहीम राबवत चौपाटी परिसर व इंदोर गल्लीतील रस्त्यावर आलेले अडथळे, अनधिकृत स्टॉल व इतर अतिक्रमणे हटविली..महापालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खुले नाट्यगृह परिसरातील फतेह चौक भागातही दररोज नियमित अतिक्रमणविरोधी मोहीम सुरू आहे. या कारवाईत अतिक्रमण विभागाचे प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगळे, अतिक्रमण पथकाचे कर्मचारी तसेच सुरक्षा रक्षक सहभागी झाले होते. आगामी काळात अशा कारवायांदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांची मदतही घेण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..हॉकर्स झोन ओसगांधी रोडवरील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये ‘हॉकर्स झोन’ तयार केले. प्रशासनाच्या सूचनेनंतर या ठिकाणी काही फेरीवाल्यांनी दुकाने थाटली. परंतू काही दिवसानंतर पुन्हा रस्त्यावर अतिक्रमण करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीत मनपा प्रशासनाकडून ढिलाई जात असल्याने हा प्रश्न कायम राहत असल्याचे बोलल्या जात आहे..Premium|US China AI Competition : एआयच्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका की चीन कोण पुढे?.कारवाईत सातत्य नाहीशहरात एखादी घटना घडते, त्यानंतर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला जाग येते. ही बाब नित्याचीच झाली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी अतिक्रमण विभागाने चौपाटी व इंदोर गल्लीवर केलेल्या धाडसी कारवाईमुळे हा मार्ग पूर्णपणे वाहतूक कोंडी मुक्त झाला आहे आता ही कारवाई केवळ नावापूर्वी राहू नये होऊ नये आणि विक्रेत्यांनी पुन्हा ठाण मांडू नये अशी रास्त अपेक्षा शहरवासीयांची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.