अकोला

Akola News: अकोल्यात इथेनॉल-पेट्रोलचा मोठा साठा! शेडवर छापा; २० बॅरेलसह २,९४५ लिटर पेट्रोल जप्त

Akola Ethanol Petrol Raid 2945 Litres Petrol Seized: आपातापा गावातील शेडवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा धडक छापा; इथेनॉलसह २,९४५ लिटर अवैध पेट्रोलचा साठा उघडकीस
Ethanol Petrol Seized in Akola Raid 20 Barrels and 2945 Litres Petrol Found Stored Illegally in Shed

Ethanol Petrol Seized in Akola Raid 20 Barrels and 2945 Litres Petrol Found Stored Illegally in Shed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-योगेश फरपट

अकोला : अकोला-दर्यापूर मार्गावरील आपातापा गावाच्या हद्दीत एका शेडमध्ये बेकायदेशीररीत्या लपवून ठेवलेला मोठ्या प्रमाणातील इथेनॉल साठा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने छापा टाकून जप्त केला. या कारवाईत २०० लिटर क्षमतेचे इथेनॉलने भरलेले २० प्लास्टिक बॅरेल तसेच इथेनॉलचा वास असलेले ४१ रिकामे बॅरेल असा एकूण २ लाख ४२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याच कारवाईत आढळून आलेला २ हजार ९४५ लिटर अवैध पेट्रोलचा साठाही पुरवठा विभागाच्या ताब्यात देण्यात आला.

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