Akola News: अकोल्यात इथेनॉल-पेट्रोलचा मोठा साठा! शेडवर छापा; २० बॅरेलसह २,९४५ लिटर पेट्रोल जप्त

-योगेश फरपटअकोला : अकोला-दर्यापूर मार्गावरील आपातापा गावाच्या हद्दीत एका शेडमध्ये बेकायदेशीररीत्या लपवून ठेवलेला मोठ्या प्रमाणातील इथेनॉल साठा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने छापा टाकून जप्त केला. या कारवाईत २०० लिटर क्षमतेचे इथेनॉलने भरलेले २० प्लास्टिक बॅरेल तसेच इथेनॉलचा वास असलेले ४१ रिकामे बॅरेल असा एकूण २ लाख ४२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याच कारवाईत आढळून आलेला २ हजार ९४५ लिटर अवैध पेट्रोलचा साठाही पुरवठा विभागाच्या ताब्यात देण्यात आला..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. श्री. राजेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार, सहआयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) प्रसाद सुर्वे आणि अमरावती विभागाचे विभागीय उपआयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांच्या सूचनेनुसार, अकोला अधीक्षक सीमा झावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..१ सप्टेंबर रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे आपातापा गावाच्या हद्दीतील अकोला-दर्यापूर रोडलगत असलेल्या एका शेडवर दोन पंचांच्या उपस्थितीत छापा टाकण्यात आला. यावेळी अवैध विक्रीच्या उद्देशाने पेट्रोलसह इथेनॉलचा मोठ्या प्रमाणात साठा करून ठेवल्याचे आढळून आले. पथकाने २०० लिटर क्षमतेचे इथेनॉलने भरलेले २० बॅरेल आणि इथेनॉलचा वास असलेले ४१ रिकामे बॅरेल जप्त केले..कारवाईदरम्यान मिळून आलेला २ हजार ९४५ लिटर अवैध पेट्रोलचा साठा निरीक्षक विश्वजित लिंगायत व पुरवठा निरीक्षक तुषार चिंचोले यांच्या ताब्यात देण्यात आला.या प्रकरणी सय्यद अजहर सैय्यद ताहिर (वय २८, रा. वीर लहुजी नगर, इंदिरा गांधी पुतळा, अकोट फैल, अकोला) याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ मधील कलम ६५ (८), ८१, ८३ व ९० अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जवान अमर गोवर्धन इंगळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक देवेश कोटे करीत आहेत..या कारवाईत निरीक्षक प्रमोद कांबळे, निरीक्षक गणेश जाधव, दुय्यम निरीक्षक महेंद्र सोनार, भरतकुमार धुरट, अनिस शेख यांच्यासह जवान संतोष देव्हडे, विशाल बांबलकर, संतोष पटोकर, राजकुमार सोळंके, योगेश सरप, आकाश बरडे, सचिन गवई तसेच वाहनचालक नरेश कास्देकर, अमर इंगळे, राजेश खिराळे, प्रविण गजभार आणि महिला जवान कोमल शिंदे, वैष्णवी बोडखे, गीता भास्कर यांनी सहभाग घेतला. अचलपूरचे निरीक्षक आनंद काळे तसेच विभागीय भरारी पथकाचे दुय्यम निरीक्षक सागर वानखडे व शिरिष देशमुख हेही आपल्या पथकासह कारवाईदरम्यान उपस्थित होते..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.\rदरम्यान, अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री किंवा वाहतुकीबाबत माहिती असल्यास नागरिकांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३ ९९९९, व्हॉट्सॲप क्रमांक ८४२२००११३३ किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२६३८८१ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.