Akola Fake Gutkha Case: अकोल्यात बनावट गुटखा प्रकरणात गौरव शर्मा अटकेत; १.६५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त, पुरवठा साखळीचा तपास सुरू

अकोला : बनावट गुटखा तयार करून त्याचा पुरवठा व विक्री केल्याप्रकरणी खदान पोलिसांनी आरोपी गौरव अशोक शर्मा (रा. बलोदे ले-आउट, हिंगणा फाटा, अकोला) याला अटक केली. त्याच्याविरुद्ध खदान पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील तपासादरम्यान त्याचा सहभाग निष्पन्न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली..खदान पोलिस ठाण्यात अन्न व सुरक्षा मानक अधिनियमांतर्गत गौरव शर्मा विरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान गौरव शर्मा याचा सहभाग निष्पन्न झाल्याने त्याला कायद्यानुसार अटक करण्यात आली. याप्रकरणाची हकीकत अशी की, एमआयडीसी पोलिस ठाणे हद्दीतील स्थानिक गुन्हे शाखा, अकोला तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारवाईत बनावट गुटखा तयार करण्याच्या कारखान्यावर कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईत प्रतिबंधित गुटखा, गुटखा तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल, गुटखा मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन, पॅकिंग मशीन व इतर साहित्य असा एकूण १ कोटी ६५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता..या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान गौरव शर्मा याने एमआयडीसी परिसरात गुटखा तयार करून अकोला परिसरात त्याचा पुरवठा व विक्री केल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न झाले आहे. तसेच खदान पोलिस ठाण्यातील आणखी एका गुन्ह्यात आरोपी गुलशन गुलानी याचा गुटख्याच्या मुद्देमाल पुरवठ्यामध्ये सहभाग असल्याचे तपासात समोर आले आहे. उपलब्ध कागदपत्रे, जप्त मुद्देमाल व इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील तपास सुरू आहे. या प्रकरणात गुटखा निर्मिती, त्याचा पुरवठा व विक्रीच्या साखळीशी संबंधित अन्य व्यक्तींचाही सहभाग आहे का, याबाबत पोलिस तपास करीत आहेत..ही कारवाई अकोला जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..या कारवाईत स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर, सहाय्यक पोलिस निरिक्षक गोपाल जाधव यांच्यासह खदान पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक मनोज केदारे, पोलीस उपनिरीक्षक मयुरी सावंत, पोलीस अंमलदार दिनकर धुरंधर, भूषण मोरे, आकाश राठोड, शिवकुमार दुबे आणि गजानन अंबोरे यांनी सहभाग घेतला. गुन्ह्याचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.