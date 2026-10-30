अकोल्यात कर्जाच्या वसूलीसाठी शेतकऱ्याचं घर सील करताच बच्चू कडू संतापले! थेट हातोडा घेतला अन्...

अकोला : दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान, डोक्यावर वाढलेले कर्ज आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबावर अखेर स्वतःच्या घराबाहेर राहण्याची वेळ आली. अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील निंबा गावात गोपाल राठोड यांच्या घरावर कर्जवसुलीसाठी जप्तीची कारवाई करण्यात आली. महिंद्रा रुरल होम फायनान्स कंपनीकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड थकल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार घराला सील लावण्यात आले. या कारवाईमुळे राठोड कुटुंबाला रात्र उघड्यावर काढावी लागली. दरम्यान, आमदार बच्चू कडू यांनी गावात पोहोचून घराचे सील तोडत कुलूप उघडले. या घटनेनंतर राठोड कुटुंबीय भावूक झाले..एक लाखांचे कर्ज, ४४ हजारांची परतफेडनिंबा गावातील गोपाल राठोड यांनी महिंद्रा रुरल होम फायनान्स कंपनीकडून एक लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान झाल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले. शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले..राठोड यांनी घेतलेल्या एक लाख रुपयांच्या कर्जापैकी ४४ हजार रुपये परत केले होते. मात्र, उर्वरित कर्जाची परतफेड थकल्याने त्यांच्या घरावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कंपनीकडून घराला सील लावण्यात आले. त्यामुळे स्वतःच्या घरात राहणाऱ्या राठोड कुटुंबाला अचानक घराबाहेर राहण्याची वेळ आली..घराला सील, कुटुंबाला उघड्यावर रात्र काढावी लागलीकर्जवसुलीच्या कारवाईनंतर राठोड कुटुंबाच्या अडचणी वाढल्या. घराला सील लावण्यात आल्याने कुटुंबीयांना घरात प्रवेश करता येत नव्हता. परिणामी, त्यांना रात्र उघड्यावर काढावी लागली. दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यानंतर कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यातच घरावर जप्तीची कारवाई झाल्याने कुटुंबाला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला..Maratha History : कापडी पिशवीत आढळली 300 वर्षांपूर्वीची तब्बल 10 ते 12 जुनी मोडीलिपीतील पत्रे; नाईक सरदेसाई घराण्याचा इतिहास उजेडात, छत्रपती राजाराम महाराजांच्या आज्ञापत्राचाही उल्लेख .बच्चू कडू थेट गावात; घराचे सील तोडलेया घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार बच्चू कडू थेट निंबा गावात पोहोचले. त्यांनी गोपाल राठोड यांच्या घराची पाहणी केली आणि घराला लावलेले सील तोडून कुलूप उघडले. या घडामोडीनंतर राठोड कुटुंबीय भावूक झाले..दुष्काळामुळे शेती उद्ध्वस्त होणे, कर्जाची परतफेड न होणे आणि त्यानंतर घरावर जप्तीची कारवाई होणे, अशा घटनाक्रमातून राठोड कुटुंबाला जावे लागले. एक लाख रुपयांच्या कर्जापैकी ४४ हजार रुपये भरल्यानंतरही उर्वरित रक्कम थकल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार घर सील करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू यांनी घराचे कुलूप उघडल्याची घटना निंबा गावात घडली..Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची रिपरिप, उकाड्यापासून दिलासा! पुढील काही तासांत मेघगर्जनेची शक्यता; हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.