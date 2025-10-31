अकोला

Crop Insurance Scheme: पिक विमा योजनेअंतर्गत मिळाली तुटपुंजी रक्कम; काेणाला ५ तर काहींना २१ रुपये, शेतकऱ्यांचे निवेदन

Farmers return crop insurance money in protest: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळालेली अत्यल्प मदत म्हणजे शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. काहींना केवळ ५ तर काहींना २१ रुपये मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला.
Crop Insurance Scheme

Crop Insurance Scheme

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात आलेले पैसे हे शेतकऱ्यांची आर्थिक थट्टा करणारी आहेत असा आराेप करीत शेतकऱ्यांनी पैसे धनादेशाद्वारे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना परत केले.

Loading content, please wait...
Akola
Farmer
crop insurance
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com