अकोला

Akola Crime: अकोल्यात कथित जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा; ९ वाहने, ८ मोबाईलसह २७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Akola Gambling Raid 9 Vehicles And 8 Phones Seized By Police: ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत क्लासमेट हॉटेल व बार परिसरातील अवैध जुगार अड्ड्यावर खदान पोलिसांची धडक कारवाई; अकोल्यातील सिंधी कॅम्पमधील आरोपींवर गुन्हे दाखल
Operation Prahar In Akola Police Raid Alleged Gambling Den And Seize 9 Vehicles 8 Phones And Property Worth 27 Lakh

Operation Prahar In Akola Police Raid Alleged Gambling Den And Seize 9 Vehicles 8 Phones And Property Worth 27 Lakh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-योगेश फरपट

अकोला : ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत खदान पोलिसांनी मलकापूर येथील येवता रोडवरील क्लासमेट हॉटेल व बार परिसरात कथित अवैध जुगार अड्ड्यावर धडक कारवाई केली. १७ सप्टेंबर रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.

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