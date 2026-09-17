Akola Crime: अकोल्यात कथित जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा; ९ वाहने, ८ मोबाईलसह २७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

-योगेश फरपटअकोला : ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत खदान पोलिसांनी मलकापूर येथील येवता रोडवरील क्लासमेट हॉटेल व बार परिसरात कथित अवैध जुगार अड्ड्यावर धडक कारवाई केली. १७ सप्टेंबर रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.या कारवाईत पोलिसांनी कुणाल सुनिलकुमार मनवानी (२६), कुशल विमलकुमार कायना (२१), जतीन सुनिलकुमार मनवानी (१९), दीपक परमानंद सिदारा (४१), निशांत मेघराज बजाज (२४), राहुल दौलत चौथानी (२५), आशीष चंदुलाल जसवानी (२८), रोशन अनिलकुमार राजपाल (२४) आणि वंश महेशकुमार टकरानी (१७ वर्षे ६ महिने) यांच्यावर कारवाई केली..तसेच सुमीत गुरबानी, पवन चेनानी, कौशिक प्रकाश शोधनानी, अमित बालचंदानी, जितेंद्र कमलकुमार खबरानी आणि विजय अहुजा, हे सहा आरोपी फरार असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. सर्व आरोपी अकोला येथील सिंधी कॅम्प परिसरातील रहिवासी असल्याचे पोलिसांच्या माहितीत नमूद आहे..कारवाईदरम्यान ९ वाहने, ८ मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम असा एकूण २७ लाख ६२ हजार ८१० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलीस अधीक्षक रेड्डी आणि शहर विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली खदानचे पोलीस निरीक्षक भाऊराव घुगे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.\rकारवाईत सहायक पोलीस निरीक्षक राहुल जंजाळ, पोलीस उपनिरीक्षक दीपक पवित्रकार, पोहेकॉ निलेश खंडारे, भूषण मोरे, गिरीष वीर, प्रविण डोंगरे, अभिमन्यू सदांशिव तसेच पोलीस कर्मचारी शिवम दुबे, मंगेश खेडकर, वैभव कस्तुरे आणि आकाश कठाने सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.