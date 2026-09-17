Akola Gambling Raid: जुगार अड्ड्यावर धाड टाकताच वाहनांची रांग; थार, बुलेटसह अनेक वाहने ताब्यात, ‘PRESS’ लिहिलेल्या थारची चर्चा

-योगेश फरपटअकोला : शहरातील एका कथित अवैध जुगार अड्ड्यावर खदान पोलिसांनी धाड टाकून १७ ते १८ जणांवर कारवाई केल्याची माहिती आहे. या कारवाईदरम्यान घटनास्थळावरून महिंद्रा थारसह बुलेट, टीव्हीएस प्लॅटिना, बजाज, ओला तसेच पाच मोपेड वाहने पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे समजते..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.या कारवाईदरम्यान महिंद्रा थार वाहनावर ‘PRESS’ असे लिहिलेले आढळून आले. तसेच वाहनाच्या काचांवर काळी फिल्म असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संबंधित वाहनाचा वापर कोण करीत होते आणि वाहनावर ‘PRESS’ लिहिण्याचा अधिकृत आधार काय होता, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..पोलिसांच्या कारवाईत एकाच ठिकाणी मोठ्या संख्येने व्यक्ती आणि वाहने आढळून आल्याने या ठिकाणी जुगाराचे आयोजन नेमके किती काळापासून सुरू होते, यासह अड्डा चालविण्यामागे कोण होते, याचा तपास केला जात आहे. घटनास्थळावरून जुगारासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य तसेच रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे का, याबाबतची अधिकृत माहिती पोलिस तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.\rदरम्यान, ‘PRESS’ लिहिलेल्या थार वाहनामुळे या कारवाईची चर्चा अधिक रंगली आहे. संबंधित वाहनाचा जुगार अड्ड्याशी नेमका काय संबंध होता, याचाही तपास पोलिसांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.