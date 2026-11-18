Akola Hospital News: अकोल्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील निष्काळजीपणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ब्रेन स्ट्रोकचा झटका आल्याने उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या ५५ वर्षीय रुग्णाला एक महिन्यापूर्वीच एक्सपायर झालेले सलाईन लावण्यात आल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. या प्रकारामुळे रुग्णालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील विहीगाव येथील सुरेश वाकोडे यांना ब्रेन स्ट्रोकचा झटका आल्याने अकोल्यातील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्यांची प्रकृती स्थिर झाली होती. मात्र, त्यांना लावण्यात आलेल्या सलाईनची मुदत एक महिन्यापूर्वीच संपल्याचे नातेवाईकांच्या निदर्शनास आले..Balasaheb Thackeray Photo: निषेधाच्या नादात शायना एनसींनी बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो फाडला; चूक लक्षात येताच सारवासारव.या प्रकारानंतर रुग्णाच्या नातेवाईकांनी रुग्णालय प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली. कालबाह्य सलाईन लावल्यानंतर रुग्णाची प्रकृती पुन्हा खालावल्याचा आरोप नातेवाईक काशीराम हिवराळे यांनी केला. "सुरुवातीचे उपचार झाल्यानंतर त्यांची प्रकृती स्थिर झाली होती. मात्र, एक्सपायर सलाईन लावल्यानंतर त्यांची तब्येत पुन्हा खालावली," असे हिवराळे यांनी सांगितले..या गंभीर प्रकाराची चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केली आहे. यासंदर्भात ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता (डीन) यांना निवेदन देणार आहेत..Maharashtra Drought: राज्यात दुष्काळाचे संकट गडद! आणखी चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; संख्या ३०८ वर, ९ तालुक्यांचे सर्वेक्षण होणार.दरम्यान, रुग्णालयात औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याची मुदत तपासण्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचाऱ्यांची असते. अशा परिस्थितीत एक्सपायर सलाईन रुग्णाला कसे लावण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची प्रशासनाकडून चौकशी होऊन नेमकी काय कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.