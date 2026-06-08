Akola: पतीला पाठीवर घेऊन पत्नीची धावाधाव, उपचार मिळेना; सर्वोपचारमधील प्रकाराची चौकशी होणार

अकोला: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्नित सर्वोपचार रुग्णालयात आजारी पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी विविध विभागांत भटकंती करणाऱ्या महिलेच्या व्यथेची राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दखल घेतली आहे. या घटनेच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती गठित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, समितीचा अहवाल विभागाच्या सचिवांकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..गंभीर अवस्थेतील रुग्णाला वेळेत मदत मिळणे ही आरोग्य यंत्रणेची मूलभूत जबाबदारी असताना एका महिलेला पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी भटकावे लागल्याचे दृश्य पाहून संताप व्यक्त होत आहे. शुक्रवारी (ता.५) दुपारी बाह्यरुग्ण विभाग सुरू असतानाच हा प्रकार घडला होता. रुग्णालय परिसरात वॉर्ड बॉय, परिचारिका, सुरक्षा रक्षक आणि वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध असतानाही रुग्णाच्या वाहतुकीसाठी स्ट्रेचर किंवा व्हीलचेअरची तत्काळ व्यवस्था का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: LPG गॅस दरवाढीनंतर आज पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर! आता किती रुपये मोजावे लागणार?.सोमवारी (ता. ८) या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित केली जाईल. समितीमार्फत संपूर्ण घटनेची चौकशी होईल. रुग्ण कोणत्या विभागात गेला, त्यावेळी कोणते कर्मचारी आणि अधिकारी ड्यूटीवर होते याची पडताळणी केली जाईल. डॉ. संजय सोनुने, अधिष्ठाता.दोषींवर कारवाई होणार का ?गंभीर रुग्णाला स्ट्रेचर किंवा व्हीलचेअर उपलब्ध करून देणे ही प्राथमिक जबाबदारी मानली जाते. पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी महिला भटकंती करत असताना मदतीसाठी एकाही अटेंडंट, परिचारिका अथवा अन्य कर्मचारी मदतीसाठी पुढे आला नाही. चौकशी समितीच्या अहवालात त्यावेळी ड्यूटीवर असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होऊन कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.