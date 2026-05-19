अकोला

Akola News: पाच दिवस ‘हीटवेव्ह’चा इशारा; पारा ४६.३ अंशांवर : दुपारच्या वेळेत घराबाहेर पडणे टाळा; आरोग्याला जपा

Heatwave Intensifies Across Akola and Vidarbha: हवामान विभागाने पुढील पाच दिवस सतर्कतेचा इशारा दिला असून नागरिकांना दुपारी घराबाहेर न पडण्याचा, पुरेसे पाणी पिण्याचा आणि उष्माघातापासून बचाव करण्याचा सल्ला प्रशासनाने दिला आहे.
Akola News

Akola News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: मे महिन्याच्या अखेरीस विदर्भात उष्णतेची तीव्रता आणखी वाढली असून अकोल्यासह संपूर्ण परिसर अक्षरशः होरपळून निघत आहे. नागपूर येथील प्रादेशिक हवामान विभागाने १८ ते २३ मे दरम्यान अकोला आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेची लाट (हीटवेव्ह) राहण्याचा इशारा दिला आहे.

अकोल्यात सोमवारी (ता.१८) कमाल तापमान ४६.३ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याने नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

Loading content, please wait...
Akola
vidarbha
Heatwave