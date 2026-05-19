Akola News: पाच दिवस ‘हीटवेव्ह’चा इशारा; पारा ४६.३ अंशांवर : दुपारच्या वेळेत घराबाहेर पडणे टाळा; आरोग्याला जपा

अकोला: मे महिन्याच्या अखेरीस विदर्भात उष्णतेची तीव्रता आणखी वाढली असून अकोल्यासह संपूर्ण परिसर अक्षरशः होरपळून निघत आहे. नागपूर येथील प्रादेशिक हवामान विभागाने १८ ते २३ मे दरम्यान अकोला आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेची लाट (हीटवेव्ह) राहण्याचा इशारा दिला आहे. अकोल्यात सोमवारी (ता.१८) कमाल तापमान ४६.३ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याने नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे..दुपारच्या वेळेत रस्त्यांवर शुकशुकाट दिसून येत असून बाजारपेठा, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांची वर्दळ लक्षणीयरीत्या घटली आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, शेतमजूर, बांधकाम कामगार आणि दिवसभर उन्हात काम करणाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती धोकादायक ठरत आहे.हवामान विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार विदर्भातील अनेक शहरांमध्ये तापमान ४४ ते ४६ अंशांच्या दरम्यान पोहोचले आहे. रविवारी (ता.१८) अकोल्यात ४६.३ अंश तापमान नोंदविण्यात आले..सलग वाढणाऱ्या तापमानामुळे उष्णतेची लाट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना दुपारी १२ ते ४ या कालावधीत शक्यतो घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला आहे.अत्यावश्यक काम असल्यास डोक्यावर टोपी, रुमाल किंवा छत्रीचा वापर करावा. शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ नये यासाठी सतत पाणी, लिंबूपाणी, ताक, सरबत किंवा ओआरएसचे सेवन करावे, असेही सांगण्यात आले आहे..पुढील काही दिवस धोक्याचेहवामान विभागाने पुढील पाच दिवस विदर्भात उष्णतेची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या बाबद सोशल मिडियावर अफवा पसरताना दिसत आहेत. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासन आणि हवामान विभागाच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..उष्माघाताची लक्षणे ओळखासतत घाम येणे, चक्कर येणे, मळमळ होणे, डोकेदुखी, अशक्तपणा, त्वचा लाल होणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे ही उष्माघाताची प्रमुख लक्षणे मानली जातात. अशा प्रकारची लक्षणे आढळल्यास तात्काळ सावलीत विश्रांती घ्यावी आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..हे टाळावेउन्हात दीर्घकाळ काम करणे टाळावे, विशेषतः शारीरिक श्रमाची कामे सकाळी किंवा सायंकाळच्या वेळेत करावीत, वाहनधारकांनीही दुपारच्या वेळी लांब पल्ल्याचा प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.