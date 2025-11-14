Akola Theft : मित्रानेच केला घात; घरातून चोरले दागिने, चोरीचा गुन्हा उघडकीस!

अकोला : पोलिसांच्या सतर्क तपसामुळे ५.३२ लाख रुपये किंमतीचा मुद्देमाल सुरक्षितपणे परत मिळाला आहे. विशेष म्हणजे ही चोरी फिर्यादीच्या मुलाच्या मित्रानेच केल्याचे उघडकीस आले. घटना १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची आहे. विश्वमानव मंदिर, बालाजी नगर येथील फिर्यादी कुटुंबासह बाहेरगावी गेले होते. या दरम्यान फिर्यादीच्या मुलाचा मित्राने संधी साधून घरात प्रवेश केला. घरातील आलमारीमध्ये ठेवलेले सोन्याचे दागिने शोधून काढत त्याने सर्व दागिने चोरून नेले. .कुटुंब परत आल्यानंतर चोरी उघडकीस आली आणि फिर्यादीने डाबकी रोड पोलिसात तक्रार नोंदविली. त्यावरून गुन्हा क्र. ३२८/२५ नोंद करून तपास सुरू करण्यात आला. घटनेत आरोपी पळून गेल्याने व प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याने पोलिस अधीक्षक अकोला यांनी तपासाची जबाबदारी तत्कालीन ठाणेदार सपोनि अभिषेक अंधारे यांच्याकडे दिली. त्यांनी डिबी पथकाच्या मदतीने आरोपीचा शोध घेण्यासाठी तांत्रिक पुरावे, ठसे, सीसीटीव्ही फुटेज व स्थानिक माहितीचा वापर केला. अखेर १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आरोपीला बेड्या ठोकण्यात पोलिसांना यश आले. अटक केल्यानंतर पीसीआर मिळवून आरोपीची कसून चौकशी करण्यात आली..घरफोड्या करणारी टोळी\nविमानतळ पोलिसांकडून गजाआड.त्यावेळी आरोपीने चोरलेले दागिने एका खाजगी बँकेत गहाण ठेवून त्यावर गोल्ड लोन घेतल्याचे कबूल केले. तपास पथकाने तत्काळ बँकेत जाऊन नियमानुसार सर्व दागिने हस्तगत केले. या दागिन्यांचे वजन ७०.९३० ग्रॅम असून बाजारमूल्य रु. ५,३२,८२० इतके आहे. या कारवाईत पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले. तपासात पोलीस निरीक्षक दिपक कोळी, सपोनि अभिषेक अंधारे, पो.हवा उमेश पाटील, उमेश सुगंधी, तसेच डीबी पथकातील सपोउपनि दिपक तायडे, पोहवा प्रविण इंगळे, नापोकॉ राजेश ठाकूर आणि पोकॉ मंगेश गिते यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. डाबकी रोड पोलिसांच्या जलद आणि प्रभावी कारवाईचे स्थानिक नागरिकांकडून कौतुक होत आहे. विश्वासातील मित्राकडून घरफोडी झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.