अकोला

Akola Homeguard : पोलिसांसोबत कर्तव्य बजावणारे ९०० होमगार्ड मानधनाविना; चार महिन्यांपासून मानधन थकीत

होमगार्ड जवानांना मिळणारे मानधन हे त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजांसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे थकीत चार महिन्यांचे मानधन तातडीने अदा करण्याची मागणी होत आहे.
Akola District Homeguard Office

Akola District Homeguard Office

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला - पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून सण-उत्सव, धार्मिक मिरवणुका, गणेशोत्सव तसेच विविध बंदोबस्ताच्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या अकोला जिल्ह्यातील सुमारे ९०० होमगार्ड बांधवांचे मागील चार महिन्यांपासून मानधन थकीत असल्याची माहिती आहे. नियमितपणे कर्तव्य बजावूनही मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने या जवानांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

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