Akola Homeguard : पोलिसांसोबत कर्तव्य बजावणारे ९०० होमगार्ड मानधनाविना; चार महिन्यांपासून मानधन थकीत

अकोला - पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून सण-उत्सव, धार्मिक मिरवणुका, गणेशोत्सव तसेच विविध बंदोबस्ताच्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या अकोला जिल्ह्यातील सुमारे ९०० होमगार्ड बांधवांचे मागील चार महिन्यांपासून मानधन थकीत असल्याची माहिती आहे. नियमितपणे कर्तव्य बजावूनही मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने या जवानांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत..कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कामात होमगार्डची भूमिका महत्त्वाची असते. पोलिस दलाला मनुष्यबळाची आवश्यकता असताना होमगार्ड जवान विविध बंदोबस्ताच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात.सण-उत्सवांच्या काळात अतिरिक्त बंदोबस्तासाठीही त्यांची सेवा घेतली जाते. मात्र, चार महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने दैनंदिन खर्च, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि अन्य आर्थिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..होमगार्ड जवानांना मिळणारे मानधन हे त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजांसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे थकीत चार महिन्यांचे मानधन तातडीने अदा करण्याची मागणी होत आहे. पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी या प्रश्नाची दखल घेऊन संबंधित विभागाशी समन्वय साधत सुमारे ९०० होमगार्ड बांधवांचे थकीत मानधन तत्काळ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.