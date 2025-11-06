Akola News : अकोल्यात सर्वोपचार रुग्णालयातील भोजन निकृष्ट दर्जाचे; रुग्णांना सडलेली फळे व अंडी!

अकोला : रुग्णांना मिळणाऱ्या अन्न, चहा, नाश्ता याबाबत वारंवार तक्रारी होत असून, अनेकदा मौखिकरित्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. रुग्णांना सकाळचा चहा सर्व वार्डांमध्ये न मिळता केवळ काहीच वार्डांमध्ये दिला जातो. रुग्णालयातील वार्ड क्र.१४ तसेच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील सारीचा वार्ड आणि जळालेल्या रुग्णांच्या वार्डमध्ये सडलेली सफरचंदे व अंडी रुग्णांना देण्यात आली. .रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या रोजच्या भाज्यांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असून, रोज जवळपास एकाच प्रकारची भाजी तयार केली जाते, अशी तक्रारही करण्यात आली आहे. तसेच पोळीच्या पीठात मैद्याचे मिश्रण असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली असून, असा आहार रुग्णांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित ठेकेदार, जबाबदार कर्मचारी यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे पराग गवई, यशपाल जाधव, रोशन ताजने, संकेत शिरसाट, योगेश किर्तक, भूषण खंडारे, प्रवीण गायगोळे पाटील, विशाल गोपनारायण आदींनी निवेदन दिले..Akola News: अकोला जिल्ह्याची सुपीकता घटली; सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची तीव्र कमतरता, अभ्यासातून चिंताजनक निष्कर्ष.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर संपूर्ण मेसमेसमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त न करता, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर संपूर्ण मेस चालवली जात आहे. यामुळे अन्नाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. त्याचप्रमाणे गर्भवती महिलांना पोषक आहार पुरवला जातो का, भोजन वेळेवर दिले जाते का, याबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. रुग्णालय प्रशासनाने या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने आवश्यक पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.