Akola News : आंतरजातीय विवाह अनुदान मंजुरीसाठी आर्थिक मागणी केल्याचा आरोप; अकोल्यात एसीबीची कारवाई!

अकोला : शासनाच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेअंतर्गत मिळणारे ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करून देण्यासाठी ५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी जिल्हा परिषद, अकोला येथील समाजकल्याण विभागाचा एजंट म्हणून काम करीत असलेला शैलेंद्र तुळशीराम बगाटे (खाजगी शिक्षक) यास अॅन्टी करप्शन ब्युरो (एसीबी) अकोलाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई मंगळवारी (दि. १७) करण्यात आली..तक्रारदार यांनी दि. १३ जून २०२५ रोजी आंतरजातीय विवाह केला होता. शासनाच्या योजनेनुसार पात्र लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी तक्रारदाराने सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह दि. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषद, अकोला येथील समाजकल्याण विभागात अर्ज सादर केला होता. मात्र, अनेक महिने उलटूनही अनुदानाची रक्कम मिळाली नाही..Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.दरम्यान, तक्रारदाराने समाजकल्याण विभागात चौकशी केली असता कार्यालयात उपस्थित असलेल्या शैलेंद्र बगाटे यांनी सदर काम करून देण्यासाठी ५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. तक्रारदाराने लाच देण्यास नकार दिल्यानंतर दि. १७ डिसेंबर रोजी अॅन्टी करप्शन ब्युरो, अकोला येथे रितसर तक्रार नोंदविली..तक्रारीच्या अनुषंगाने एसीबीने पंचासमक्ष लाच मागणी पडताळणी केली असता आरोपीने पहिल्या टप्प्यात ३ हजार रुपये व उर्वरित २ हजार रुपये नंतर स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर एसीबीने सापळा रचून समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयात कारवाई केली. या सापळा कारवाईदरम्यान आरोपी शैलेंद्र बगाटे याने ३ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताच त्यास रंगेहाथ पकडण्यात आले..या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध सिटी कोतवाली पोलीस ठाणे, अकोला येथे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही संपूर्ण कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक मिलिंद बहाकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. दरम्यान, कोणत्याही शासकीय कार्यालयात अधिकारी किंवा कर्मचारी शासकीय काम करून देण्यासाठी लाचेची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी तात्काळ अॅन्टी करप्शन ब्युरो, अकोला येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन एसीबी कडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.