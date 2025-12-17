अकोला

Akola News : आंतरजातीय विवाह अनुदान मंजुरीसाठी आर्थिक मागणी केल्याचा आरोप; अकोल्यात एसीबीची कारवाई!

Intercaste Marriage Corruption : आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अकोल्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा कारवाई केली. प्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
अकोला : शासनाच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेअंतर्गत मिळणारे ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करून देण्यासाठी ५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी जिल्हा परिषद, अकोला येथील समाजकल्याण विभागाचा एजंट म्हणून काम करीत असलेला शैलेंद्र तुळशीराम बगाटे (खाजगी शिक्षक) यास अॅन्टी करप्शन ब्युरो (एसीबी) अकोलाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई मंगळवारी (दि. १७) करण्यात आली.

