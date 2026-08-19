Akola Kawad Yatra Accident: दोन शिवभक्तांचा  प्रवास नियतीने मध्येच थांबवला!; दुचाकी झाडावर आदळून भीषण अपघात; कावड यात्रेच्या उत्साहावर शोककळा

अकोला: कावड यात्रेसाठी उत्साहाने घराबाहेर पडलेल्या दोन शिवभक्त तरुणांचा प्रवास नियतीने मध्येच थांबविला. खडकीनजीकच्या नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळ मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील दोन्ही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. भरधाव वेगातील दुचाकी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर आदळल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, कावड यात्रेच्या उत्साहावर शोककळा पसरली आहे..अकोला परिसरातील काही शिवभक्त कावड यात्रेसाठी निघाले होते. त्यापैकी संकेत मोरे आणि त्यांचा एक मित्र हे दोघे दुचाकीवरून प्रवास करीत होते. कावड यात्रेच्या निमित्ताने रात्रीच्या वेळी त्यांचा प्रवास सुरू होता. दरम्यान, दुचाकीतील पेट्रोल संपल्याने त्यांनी बार्शिटाकळी रोडवरील खडकी परिसरातील पेट्रोल पंप गाठला. तेथे दुचाकीत पेट्रोल भरल्यानंतर दोघेही पुन्हा आपल्या मार्गाने निघाले..मोदी सरकारमध्ये लवकरच मोठा फेरबदल, धर्मेंद्र प्रधान यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात एंट्री? कोणत्या मंत्र्याला मिळणार डच्चू?.रात्री सुमारे एक वाजेच्या सुमारास त्यांची दुचाकी नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळ आली. त्यावेळी चालकाचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्याने भरधाव वेगातील दुचाकी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर जाऊन आदळली. धडक इतकी जोरदार होती की, दुचाकीवरील दोन्ही तरुण गंभीर जखमी झाले. या अपघातात त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघाताची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणेने घटनास्थळी धाव घेतली. पुढील कार्यवाहीसाठी दोन्ही मृतदेह रुग्णालयात हलविण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच मृतांच्या नातेवाइकांसह मित्रपरिवाराने रुग्णालयात गर्दी केली. तरुणांचा अचानक मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कावड यात्रेसाठी निघालेल्या तरुणांच्या मृत्यूची वार्ता समोर येताच शिवभक्तांमध्येही हळहळ व्यक्त करण्यात आली..सध्या कावड यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विविध भागांतून मोठ्या संख्येने शिवभक्त प्रवास करीत आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी दुचाकीवरून प्रवास करताना वाहनाचा वेग नियंत्रित ठेवणे, हेल्मेटचा वापर करणे तसेच वाहनाची तांत्रिक स्थिती तपासणे गरजेचे आहे. विशेषतः धार्मिक यात्रांच्या काळात रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ वाढत असल्याने वाहनचालकांनी अधिक काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. दरम्यान, हा अपघात नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, दुचाकीचा वेग किती होता आणि चालकाचे नियंत्रण कोणत्या कारणामुळे सुटले, याचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. अपघातग्रस्त दुचाकीचीही तपासणी केली जाणार असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतर अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे..Raju Navghare: आमदार राजू नवघरे नाशिक-अहिल्यानगर दौऱ्यावर; विकासकामे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांचा घेणार आढावा.प्रशासनाकडून उपाययोजनांची गरजकावड यात्रेसाठी घराबाहेर पडलेल्या दोन तरुणांचा प्रवास अपघातामुळे मध्येच थांबल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. धार्मिक यात्रांच्या काळात रस्त्यांवर वाढणारी वाहनांची वर्दळ लक्षात घेता संवेदनशील मार्गांवर वाहतूक नियंत्रण, वेगावर नियंत्रण आणि वाहनचालकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज या घटनेच्या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. यात्रेकरूंच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनानेही महत्त्वाच्या मार्गांवर आवश्यक त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.