अकोला

Akola Kawad Yatra Accident: दोन शिवभक्तांचा  प्रवास नियतीने मध्येच थांबवला!; दुचाकी झाडावर आदळून भीषण अपघात; कावड यात्रेच्या उत्साहावर शोककळा

Two Shiv Devotees Lose Lives in Akola Road Accident: अकोल्यातील खडकी परिसरात कावड यात्रेसाठी निघालेल्या दोन शिवभक्त तरुणांच्या दुचाकीला भीषण अपघात झाला. नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळ दुचाकी झाडावर आदळल्याने दोघांचा मृत्यू झाला. पोलिसांकडून अपघाताचा तपास सुरू आहे.
Akola Kawad Yatra Accident

Akola Kawad Yatra Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: कावड यात्रेसाठी उत्साहाने घराबाहेर पडलेल्या दोन शिवभक्त तरुणांचा प्रवास नियतीने मध्येच थांबविला. खडकीनजीकच्या नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळ मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील दोन्ही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. भरधाव वेगातील दुचाकी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर आदळल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, कावड यात्रेच्या उत्साहावर शोककळा पसरली आहे.

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