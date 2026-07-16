Akola Kawad Yatra Security: अकोल्यातील कावड यात्रेसाठी फुलप्रूफ नियोजन: ड्रोन, सीसीटीव्ही, २४ तास नियंत्रण कक्ष व आरोग्यसेवा सज्ज

अकोला : श्रावण महिन्यातील ऐतिहासिक आणि राज्यभरात प्रसिद्ध असलेल्या कावड उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने व्यापक तयारीला सुरुवात केली आहे. कावड यात्रेच्या मार्गावर शिवभक्तांसाठी पथदिवे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, रुग्णवाहिका, वैद्यकीय पथके तसेच इतर आवश्यक सुविधा उभारण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी दिले. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून कावड उत्सव सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पाडावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले..कावड उत्सवाच्या नियोजनासाठी नियोजनभवनात जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध कावड मंडळांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यावेळी पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने, अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि कावड मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कावड उत्सवाच्या संपूर्ण मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवण्यात येणार असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत राहणार आहे. प्रत्येक कावड मंडळासाठी स्वतंत्र पोलिस पथकाची नेमणूक केली जाणार असून महिला कावड यात्रेसाठी महिला पोलिस पथकही तैनात राहील. पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी उत्सव काळात सर्व शिवभक्तांनी परस्पर सामंजस्य राखावे, लेझर लाईटचा वापर टाळावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले..आरोग्य आणि आपत्कालीन सेवांची भक्कम तयारीमहापालिका आयुक्त सुनील लहाने यांनी कावड मार्गावर आरोग्य, अग्निशमन, वीज, पाणीपुरवठा आणि इतर आपत्कालीन सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर यांनी मनपा क्षेत्रात १० रुग्णवाहिका आणि १० आरोग्य पथके, अकोट मार्गावर ५ रुग्णवाहिका व आरोग्य पथके, तसेच धारगड यात्रेसाठी स्वतंत्र वैद्यकीय पथके पूर्णवेळ कार्यरत राहणार असल्याची माहिती दिली..गांधीग्राम घाटाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशजिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी गांधीग्राम येथील घाटावरील प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच अकोट मार्गावरून जलाभिषेकासाठी येणाऱ्या शिवभक्तांसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह धारगड यात्रेदरम्यान सर्व विभागांनी आवश्यक व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या..उपहारगृहे, पाणी व पार्किंगची व्यवस्थाउत्सव काळात गांधीग्राम परिसरातील उपहारगृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची दुकाने सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. शिवभक्तांच्या वाहनांसाठी पार्किंगची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले..श्रावणातील चार सोमवारी कावड उत्सवयंदा १७ ऑगस्ट रोजी पहिला, २४ ऑगस्ट रोजी दुसरा, ३१ ऑगस्ट रोजी तिसरा (श्री क्षेत्र धारगड यात्रा) आणि ७ सप्टेंबर रोजी चौथा श्रावण सोमवार आहे. या चारही सोमवारी अकोला शहर व ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर कावड व पालखी मिरवणुका निघणार आहेत. परंपरेनुसार हजारो शिवभक्त गांधीग्राम येथील पूर्णा नदीपात्रात मध्यरात्रीनंतर पवित्र जल भरून ते अकोला शहरातील श्री राजराजेश्वर मंदिरात नेऊन भगवान महादेवांच्या पिंडीवर जलाभिषेक करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.