अकोला

Akola Cash Seizure : अकोल्यात निवडणुकीपूर्वी पोलिसांचा मोठा दणका; ५० लाखांची रोकड जप्त!

Khadan Police Action : निवडणूक बंदोबस्तादरम्यान अकोला पोलिसांनी ५० लाखांच्या रोकडसह एकूण ५० लाख ५० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. खदान पोलिसांनी सापळा रचून सिंधी कॅम्पमधील एका तरुणाला याप्रकरणी ताब्यात घेतले आहे.
Major Crackdown in Akola: Khadan Police Seize ₹50 Lakh Cash

Major Crackdown in Akola: Khadan Police Seize ₹50 Lakh Cash

Sakal

योगेश फरपट
Updated on

अकोला : निवडणूक बंदोबस्ताच्या पार्श्वभूमीवर अवैध आर्थिक व्यवहारांवर करडी नजर ठेवणाऱ्या खदान पोलीस स्टेशनच्या पथकाने मोठी कारवाई करत ५० लाखांहून अधिक रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे शहरात खळबळ उडाली असून, निवडणूक काळातील बेकायदेशीर रोख व्यवहारांवर पोलिसांचे लक्ष असल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Akola
police
crime
Action
police investigation

Related Stories

No stories found.