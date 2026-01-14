Akola Cash Seizure : अकोल्यात निवडणुकीपूर्वी पोलिसांचा मोठा दणका; ५० लाखांची रोकड जप्त!

अकोला : निवडणूक बंदोबस्ताच्या पार्श्वभूमीवर अवैध आर्थिक व्यवहारांवर करडी नजर ठेवणाऱ्या खदान पोलीस स्टेशनच्या पथकाने मोठी कारवाई करत ५० लाखांहून अधिक रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे शहरात खळबळ उडाली असून, निवडणूक काळातील बेकायदेशीर रोख व्यवहारांवर पोलिसांचे लक्ष असल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांनी दिली. .१४ जानेवारी रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार खदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही कारवाई करण्यात आली. यश लालवानी वय 27 सिंधी कॅम्प अकोला या व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम बेकायदेशीररित्या वाहतूक केली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर सापळा रचून संशयित दुचाकी अडविण्यात आली. पोलिसांनी तपासणी केली असता, मोपेड दुचाकी (क्रमांक MH 30 BV 7868) च्या डिक्कीमध्ये पांढऱ्या रंगाच्या कापडी पिशवीत ५० लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळून आली. यासोबतच दुचाकी व जुना वापरता मोबाईल फोन (किंमत अंदाजे ५० हजार रुपये) असा एकूण ५० लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..ही रक्कम निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचा प्राथमिक संशय असून, सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. जप्त केलेली रोख रक्कम व साहित्य पुढील कार्यवाहीसाठी निवडणूक संदर्भातील चौकशी समितीकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, अप्पर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी, तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी (शहर) सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली.पोलिस निरीक्षक मनोज केदारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी निलेश खंडारे, दिनकर धुरंदर, अमित दुबे, अभिमन्यू सदांशिव, वैभव कस्तुरे, प्रविण डोंगरे, आकाश राठोड, होमगार्ड विजय घनमोडे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.