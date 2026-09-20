Akola News: दुष्काळी संकटाचे सावट, खरीप पिकांची अवस्था गंभीर; शिवार फेरीकडे शेतकऱ्यांनी फिरवली पाठ

-योगेश फरपटअकोला : पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप पिके संकटात सापडलेली असताना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात रविवारपासून सुरू झालेल्या तीन दिवसीय खरीप शिवार फेरीकडे पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असताना शिवार फेरीचे आयोजन करण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित करीत शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.विद्यापीठ स्थापना दिनाचे औचित्य साधून कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग आणि आत्मा यांच्या संयुक्त विद्यमाने खरीप शिवार फेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते या फेरीचे उद्घाटन झाले. या कार्यक्रमासाठी राज्यातील कृषी क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी, विविध कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित होते. .मात्र, यंदा पावसाने ओढ दिल्याने अकोला जिल्ह्यासह विदर्भातील अनेक भागांमध्ये खरीप पिकांची अवस्था गंभीर आहे. सोयाबीनसह अन्य पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतातील संकटातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी शिवार फेरीसारख्या कार्यक्रमावर खर्च करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला..‘शेतात पिके वाळत आहेत, उत्पादनाची शाश्वती राहिलेली नाही. शासनाने दुष्काळ जाहीर करून आर्थिक मदत, वीज आणि पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यावर लक्ष द्यावे,’ अशी अपेक्षा काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. सध्याची परिस्थिती पाहता शिवार फेरी आयोजित न करता त्यासाठी होणारा खर्च शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरला असता तर अधिक उपयोग झाला असता, अशी टीकाही करण्यात आली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मोठ्या उपस्थितीचा दावा, प्रत्यक्षात अल्प प्रतिसादसंपूर्ण विदर्भातील शेतकऱ्यांना शिवार फेरीसाठी निमंत्रित करण्यात आले असून महिला शेतकऱ्यांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग राहील, असे आयोजकांकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, पहिल्याच दिवशी अपेक्षित संख्येने शेतकरी सहभागी न झाल्याने दुष्काळी परिस्थितीचा या उपक्रमावर परिणाम झाल्याचे चित्र दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.