Digital Panchayat: २७४ ग्रामपंचायतींचा डिजिटलकडे प्रवास; जिल्हा परिषदेचा उपक्रम, एकाच दिवशी ग्रामपंचायतींनी बनवली वेबसाईट

अकोला : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा कारभार डिजिटल करण्याचे नियोजन आहे. या अनुषंगाने अभिनव सोल्युशन पुणे या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीच्या सीएसआर उपक्रमातून जिल्ह्यातील २७४ ग्रामपंचायतींची वेबसाईट एकाच दिवशी तयार करण्यात आली असून उर्वरित ग्रामपंचायतींच्या वेबसाईट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. .जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या डिजिटलाइजेशनसाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्न सुरू आहेत. .दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे यांच्याकडे अभिनव सोल्युशन पुणे या आयटी कंपनीकडून सीएसआर फंडातून मोफत वेबसाईट बनवून देण्याचा प्रस्ताव मिळाला. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये वेबसाईट तयार करण्यात येत आहे..पंचायतराज अभियानाची आजपासून सुरवात.ही वेबसाईट तयार करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइनच करण्यात येत असून आयटी कंपनीच्या अभियंत्यांचे प्रक्रियेला मार्गदर्शन मिळत आहे. गावपातळीवरील ग्रामपंचायत अधिकारी, संगणक परिचालक यांच्या समन्वयातून जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत पवार, गटविकास अधिकारी पंचायत हरिनारायण परिहार, आपले सरकार सेवा केंद्रा जिल्हा समन्वयक प्रवीण गोळे यांच्या नियोजनातून ही सर्व प्रक्रिया पार पडत आहे. जिल्ह्यातील २७४ ग्रामपंचायतींनी आपली वेबसाईट पूर्ण केली असून 535 ग्रामपंचायतींपैकी उर्वरित ग्रामपंचायतीच्या वेबसाईट तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे..निडली ॲपमुळे काम झाले सोपेसामान्यतः कोणतीही वेबसाईट तयार करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इंजिनियर यांची मदत घ्यावी लागते. मात्र एका आयटी कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामपंचायत अधिकारी, संगणक परिचालकांनी मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे या वेबसाईट तयार केल्या. माहितीच्या आधारे काही बाबींचे डिझाईन सुद्धा केले आहे. आता इतर दस्तऐवज व पूरक माहितीची दालने तेवढी या अनुभवातून तयारी तयार करावी लागणार आहे. या कामासाठी निडली ॲपने अतिशय मदत केल्याने वेबसाईट बनवण्याचे काम सहज शक्य झाले.