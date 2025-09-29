अकोला

Digital Panchayat: २७४ ग्रामपंचायतींचा डिजिटलकडे प्रवास; जिल्हा परिषदेचा उपक्रम, एकाच दिवशी ग्रामपंचायतींनी बनवली वेबसाईट

Akola News: अकोल्यातील २७४ ग्रामपंचायतींनी एका दिवसात आपापल्या वेबसाईट्स तयार करून डिजिटल कारभाराची नवी दिशा दाखवली आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींचे डिजिटायझेशनही वेगाने सुरू आहे.
अकोला : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा कारभार डिजिटल करण्याचे नियोजन आहे. या अनुषंगाने अभिनव सोल्युशन पुणे या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीच्या सीएसआर उपक्रमातून जिल्ह्यातील २७४ ग्रामपंचायतींची वेबसाईट एकाच दिवशी तयार करण्यात आली असून उर्वरित ग्रामपंचायतींच्या वेबसाईट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

