Akola Election: हायव्होल्टेज लढत! 45 वर्षांपासून निष्ठावंत 'अपक्ष' विरुद्ध भाजपचा काँग्रेसमधून ‘आयात’ उमेदवार, 'या' प्रभागात तगडी फाईट

भारतीय जनता पक्षाच्या एका जुन्या आणि समर्पित कार्यकर्त्याला पक्षाने उमेदवारी नाकारल्याने राजकीय वातावरणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या साडेचार दशकांपासून पक्षाशी जोडलेले रमेश जनार्दन अलकरी यांनी याच्या निषेधार्थ पक्षातील सर्व पदांचा त्याग करून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे अकोला महापालिका निवडणुकीत भाजपला स्वतःच्या मतदारसंघातच आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. .रमेश अलकरी हे जनसंघाच्या काळापासून भाजपशी निष्ठेने जोडले गेले आहेत. त्यांची राजकीय कारकीर्द १९८५ मध्ये सुरू झाली, जेव्हा ते दिवंगत आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या पहिल्या निवडणुकीत सक्रिय सहभागी झाले. पक्षाच्या विविध मोहिमा, आंदोलने आणि सामाजिक कार्यात त्यांचा नेहमीच प्रमुख वाटा राहिला आहे. २०१७ मध्ये डॉ. रणजित पाटील यांच्या प्रचारातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, तरीही पक्षाने त्यांना यावेळी उमेदवारी नाकारली. अलकरी यांचा दावा आहे की, ते 'लालाजी' म्हणजेच पक्षाच्या एका प्रमुख नेत्याचे विश्वासू असल्यामुळेच त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली..राजकीय संघर्ष निर्माणया निर्णयामुळे प्रभाग क्रमांक १० ड मध्ये तीव्र राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे. भाजपने अलकरींना डावलून काँग्रेसमधून आलेल्या नितीन ताकवले यांना उमेदवारी दिली आहे. ताकवले हे 'आयात' उमेदवार म्हणून ओळखले जात असून, त्यांच्या निवडीमुळे पक्षातील कार्यकर्ते आणि मतदारांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. अनेक जुन्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून, पक्षाच्या एकनिष्ठतेच्या मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत..BMC Election: महायुतीत 'छुप्या युद्धा'चा भडका! भाजपच्या अमराठी उमेदवारांना रोखण्यासाठी शिवसेनेची रसद.कठोर निर्णय घ्यावा लागलाअलकरी यांनी पक्षाच्या सरचिटणीस, बूथ प्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुख यासारख्या पदांचा राजीनामा देत अपक्ष लढत आहेत. रमेश अलकरी म्हणाले, "इतक्या वर्षांच्या सेवेनंतरही मला संधी मिळाली नाही. पक्षाने माझ्या निष्ठेवर अन्याय केला आहे." त्यांच्या मते, स्थानिक नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे त्यांना हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला..निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थताया घडामोडींमुळे भाजपच्या अंतर्गत कलह उघड झाला आहे. गेल्या तीन टर्मपासून अलकरी उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील होते, पण प्रत्येक वेळी त्यांना निराशा हाती लागली. पक्षाने ठोस कारणे न देता त्यांना बाजूला केल्याने निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. प्रभाग १० ड मध्ये आता अलकरी आणि ताकवले यांच्यात जंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे अलकरींची दीर्घकालीन सेवा आणि स्थानिक संपर्क, तर दुसरीकडे ताकवले यांच्याच स्पर्धा पाहायला मिळेल..पक्षाची एकजूट धोक्यातराजकीय निरीक्षकांच्या मते, अशा निर्णयांमुळे पक्षाची एकजूट धोक्यात येऊ शकते. अलकरींच्या अपक्ष उमेदवारीमुळे भाजपच्या मतांमध्ये फूट पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याचा परिणाम संपूर्ण निकालावर होऊ शकतो. दरम्यान प्रभागातील मतदार आता कोणाच्या बाजूने उभे राहतील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल..Ajit Pawar Pune Manifesto: पुण्यात मोफत मेट्रो अन् मोफत बस देणार, अजित पवारांचं पुणेकरांना आश्वासन! दोन्ही राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध.