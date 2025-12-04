Akola Hospital Inspection : आ. रणधीर सावरकर यांची सर्वोपचार रुग्णालयात अचानक पाहणी; रुग्णसेवेतील अडथळे तातडीने दूर करण्याचे निर्देश!

अकोला : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सामान्य रुग्णालय तसेच सिटी सुपर हॉस्पिटल परिसराची आमदार रणधीर सावरकर यांनी आज अचानक पाहणी केली. रुग्णालयातील सुपर स्पेशालिटी विभाग, मनुष्यबळ, मशीनरी, कॅथलॅब, व्हेंटिलेटर सुविधा, न्यूरो सर्जरी उपकरणे आणि रिक्त पदभरती याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करताना रुग्णसेवेतील अडथळे दुर करण्याचे निर्देश अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिले..पाहणीदरम्यान आमदार सावरकर यांनी प्रशासनाच्या अडचणी, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि रुग्णांच्या भावना जाणून घेतल्या. केवळ विरोधासाठी विरोध करून सरकारला बदनाम करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. हॉस्पिटलचे खाजगीकरण होत नसताना अशा प्रकारची स्टंटबाजी जिल्ह्यात करण्यात आली. परंतु राज्य सरकार सर्वसामान्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले. आगामी ८ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात अकोला जिल्ह्यातील आरोग्यविषयक सर्व प्रश्नांचा पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. .आरोग्य सेवा कोलमडली! रूग्ण सेवा प्रभावित \nआरोग्य सेवा कोलमडली! रूग्ण सेवा प्रभावित.रुग्णालयातील सुविधा कमी पडू नयेत, रुग्णांना त्रास होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून उपलब्ध यंत्रसामग्री, विभागीय स्टाफ, शिफ्टिंग कामे आणि दुरुस्तीबाबतही आढावा घेतला. अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीतून प्लास्टिक सर्जरी उपकरणे, रेडिओलॉजी शिफ्टिंग, विविध विभागातील कामांचा वेग, तसेच पाच जिल्ह्यांतील रुग्ण अकोल्यात उपचारासाठी येत असल्याने वाढलेली जबाबदारी यावर आमदार सावरकर यांनी विशेष लक्ष केंद्रीत केले. कर्मचाऱ्यांना धमकावणे, सुविधा अडवून बसणे किंवा रुग्णसेवेत अडथळे सहन केले जाणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला..रुग्णसेवा म्हणजे ईश्वरसेवा. रुग्णांची मानवतेच्या भावनेने सेवा करा, त्यांना मदत करा, हेच खरे कर्तव्य आहे, असे आवाहनही आमदार सावरकर यांनी केले. या पाहणीदरम्यान अधिष्ठाता डॉ. संजय सोनूने, डॉ. तळोकार, डॉ. अनुप केला, डॉ. अरविंद आडे, डॉ. श्यामकुमार शिरसान, डॉ. दिलीप सराटे, डॉ. गणेश बोइनोल, डॉ. महाकोलीवाल, डॉ. गणेश राठोड आदी डॉक्टर उपस्थित होते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.