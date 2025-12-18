अकोला

Akola News: शेतकऱ्यांच्या ९६ तक्रारीत सावकार दोषी; शेकडो अवैध सावकार चौकशीचा जाळ्यात

Akola District Investigates Illegal Moneylenders: अकोल्यात ९६ तक्रारींमध्ये सावकार दोषी ठरले; ८ कोटी २६ लाखाची मालमत्ता कर्जदात्यांना परत केली. शेकडो अवैध सावकार चौकशीच्या जाळ्यात.
Akola News

Akola News

sakal

अनुप ताले
Updated on

अकोला : जिल्ह्यात अवैध सावकारांच्या जाचामुळे शेतकरी आत्महत्या होत असतानाच विविध कर्जदात्यांनी केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने शेकडो सावकारांवर जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयाअंतर्गत चौकशी सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Farmer
money

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com