Akola Civic Row: ‘पन्नास खोके’ घोषणांवरून अकोला महापालिकेत गोंधळ; महापौरांचा १६ विरोधी नगरसेवकांना तीन सभांसाठी निलंबनाचा निर्णय

श्रीकांत राऊतअकोला : शहराच्या विकासाचा आराखडा निश्चित करणारी महानगरपालिकेची विशेष अर्थसंकल्पीय सभा सोमवारी गोंधळ, घोषणाबाजी आणि निलंबनाच्या कारवाईमुळे वादग्रस्त ठरली. सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पावर सखोल चर्चा अपेक्षित असताना सभागृहात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप रंगले आणि विरोधी गटातील १६ नगरसेवकांना पुढील तीन सभांसाठी निलंबित करण्याचा आदेश महापौरांनी काढला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने पोलिसांना पाचारण करावे लागले..महापौर शारदा खेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सभेच्या सुरुवातीला स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प महापौरांकडे सुपूर्द केला. शहरातील पाणीपुरवठा, आरोग्य, कर संकलन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, चर्चा सुरू होताच सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी सुरु झाली. वंचित बहुजन आघाडीचे स्वीकृत नगरसेवक सुनील इन्नानी बोलण्यासाठी उभे राहताच सत्ताधारी बाकांवरून 'पन्नास खोके, एकदम ओक्के' अशा घोषणा देण्यात आल्या. या घोषणांवर विरोधी नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेत सभागृहाच्या मध्यभागी येत घोषणाबाजी सुरू केली. विरोधी पक्षनेते डॉ. झीशान हुसेन, पराग गवई, निलेश देव, आझाद खान, फजलू पेहलवान, शंकर लंघोटे यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी घोषणाबाजी करणाऱ्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. मात्र दोन्ही बाजूंनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने गोंधळ अधिक वाढला. गोंधळामुळे रस्ते, पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सेवा, पथदिवे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झालीच नाही. परिणामी, अर्थसंकल्पीय सभेत शहर विकासापेक्षा राजकीय संघर्षच अधिक ठळक दिसून आला. महापौर शारदा खेडकर, उपमहापौर अमोल गोगे, आयुक्त डॉ.सुनील लहाने, सभापती विजय अग्रवाल यांच्यासह नगरसेवक व विभागप्रमुखांची उपस्थिती होती..ठिय्या आंदोलनानंतर निलंबनमाफी न मिळाल्याने विरोधी नगरसेवकांनी सभागृहात ठिय्या आंदोलन सुरू केले. कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाल्यानंतर महापौरांनी विरोधी गटातील १६ नगरसेवकांना पुढील तीन सभांसाठी निलंबित करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाचा निषेध करत विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. काही नगरसेवकांनी हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला..पोलिसांच्या मदतीने बाहेर काढलेनिलंबित नगरसेवकांनी सभागृह सोडण्यास नकार दिल्याने प्रशासनाने पोलिसांना पाचारण केले. पोलिस बंदोबस्तात विरोधी नगरसेवकांना सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. या घटनेमुळे काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले..सभेत येण्यासाठी मज्जाव;पत्रकारांचा ठिय्यासभागृहातील गोंधळादरम्यान पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने पत्रकारांनी महापौरांच्या कक्षासमोर ठिय्या आंदोलन केले. पुढील सभांमध्ये एका प्रतिनिधीला कॅमेऱ्यासह प्रवेश देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्यानंतर पत्रकारांनी आंदोलन मागे घेतले.या नगरसेवकांचे झाले निलंबननिलंबन झालेल्या नगरसेवकांमध्ये आझादखान अलीयार खान, मो.फजलू, पराग गवई, निलेश देव, शेख शमशु, डॉ.झीशान हुसेन, विजय इंगळे, शंकर लंघोटे, निलोफर खान सोहेल खान, आकाश कवडे, अभय खुमकर, जैनब बी शेख इब्राहीम, आर्शीया परवीन, अज्वला पातोडे, सुवर्णरेखा जाधव, जयश्री बहादुरकर यांचा समावेश आहे.