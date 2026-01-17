Municipal Corporation Results: एक बंडखोर नगरसेवक ठरवणार सत्ता कुणाची ? 'या' महापालिकेत भाजप जिंकूनही हारली

अकोला महापालिका निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या तरी स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नाही. एकूण ८० जागांसाठी झालेल्या मतदानानंतर निकाल लागला, पण कोणत्याही पक्षाला एकट्याने सत्ता मिळवण्यात यश आले नाही. भाजपने ३८ जागा पटकावल्या, ज्या इतर पक्षांपेक्षा जास्त आहेत. मात्र, ४१ या बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना अपक्ष आणि मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागली. मागील निवडणुकीत भाजपला ४८ जागा मिळाल्या होत्या, पण यंदा ते ३८ वरच थांबले..अकोल्यात भाजप आणि अजित पवार गट एकत्र लढलेनिकालानंतर सत्तेचे गणित पाहता, भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. अकोल्यात भाजप आणि अजित पवार गट एकत्र लढले, तर शिंदे गट वेगळा राहिला. शिवसेना, राष्ट्रवादी, अपक्ष आणि शहर विकास आघाडी यांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपकडे एकूण ४२ नगरसेवक झाले. हे बहुमतासाठी पुरेसे आहे. विरोधी पक्षांकडेही काही जागा आहेत, पण त्यांच्यात एकजूट नसल्याने सत्ता मिळवणे कठीण दिसते. काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) एकत्र आले तरी त्यांची ताकद बहुमतापर्यंत पोहोचत नाही. विरोधकांची भूमिका मजबूत असली तरी सत्तेवर दावा करण्यासाठी पुरेशी नाही..Akola Election Analysis : अकोला महापालिकेत कुणाला मिळेल ‘लाडक्या बहिणींची’ साथ? भाजपासह राष्ट्रवादी-शिंदेसेनेची प्रतिष्ठा पणाला!.विरोधकांना सत्ता हवी असल्यास त्यांना एकत्र यावे लागेलविरोधकांना सत्ता हवी असल्यास त्यांना एकत्र यावे लागेल. काँग्रेसने २१ जागा जिंकल्या, ज्या मागीलपेक्षा ८ जास्त आहेत. यामुळे काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मजबूत झाली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ला ६ जागा, वंचित बहुजन आघाडीला ५, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि एमआयएमला प्रत्येकी ३ जागा मिळाल्या. शिवसेना, राष्ट्रवादी, अपक्ष आणि शहर विकास आघाडी यांना प्रत्येकी १ जागा मिळाली. हे सर्व मिळून ४२ जागा होतात. अजित पवार गट भाजपसोबत असल्याने राष्ट्रवादीची एक जागा वजा केली तरी विरोधकांकडे ४१ जागा राहतात..एक बंडखोर नगरसेवक निर्णायक ठरूया परिस्थितीत एक बंडखोर नगरसेवक निर्णायक ठरू शकतो. भाजपचे माजी राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांचे पुतणे आशिष पवित्रकार अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांची भूमिका सत्तेच्या समीकरणात बदल घडवू शकते. एकूणच, निकालाने सत्तेचे गणित गुंतागुंतीचे झाले आहे. भाजपला जिंकूनही पूर्ण यश मिळाले नाही, तर विरोधकांना एकत्र येण्याची गरज आहे. अकोल्यातील हे निकाल महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणाचे प्रतिबिंब आहेत, ज्यात युती आणि फुटी महत्त्वाच्या ठरतात..Akola News : भाजपच्या विजयी उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला; शहरात खळबळ; पोलिस घटनास्थळी दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.