Akola Municipal Corporation: प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर; निवडणूक आयोगाकडून ऑक्टोबरमध्ये अधिसूचना अपेक्षित

अकोला : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यावर दाखल झालेल्या हरकती व सूचनांवर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासह प्रभाग रचनेचा अंतिम प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव नगरविकासकडून निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहे..महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यावर एकूण ४८ हरकती व सूचना दाखल झाल्या होत्या. यापैकी ४१ पक्षकार सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष हजर राहून आपले मुद्दे मांडले. नागरिकांकडून प्रभागातील काही भाग वेगळ्या प्रभागात समाविष्ट करावेत, प्रभाग सीमा बदलावी अशा प्रकारच्या विविध सूचना व हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. .प्रत्येक हरकतीवर सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अभिप्राय नोंदवून अंतिम आराखड्याला स्वरूप दिले. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नगरविकास विभागाला सादर करण्यात आला. आता नगरविकास विभाग या अंतिम प्रस्तावाचा अभ्यास करून तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवणार आहे..राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना निश्चित होणार आहे. दरम्यान, माजी नगरसेवकांसह नव्याने मैदानात उतरणाऱ्यांनी आपल्या प्रभागात संपर्क मोहीम गतीमान केली आहे. मतदारांच्या भेटीगाठी वाढत असून आगामी काळात पक्षप्रवेश व पक्षबदलाच्या हालचालींमुळे निवडणुकीचे वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे..Pune Municipal Corporation Election: हरकतींसाठी आज शेवटची संधी; पुणे महापालिकेच्या प्रभागरचनेवर दिवसभरात एक हजार सूचना.पुढील महिन्यात अंतिम अधिसूचनाप्रभाग रचनेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. नगरविकास विभागाकडून प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याची मुदत २६ ते ३० सप्टेंबर आहे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम अधिसूचना ९ ते १३ ऑक्टोबर दरम्यान प्रसिद्ध केली जाणार आहे.