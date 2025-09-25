अकोला

Akola Municipal Corporation: प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर; निवडणूक आयोगाकडून ऑक्टोबरमध्ये अधिसूचना अपेक्षित

महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यावर दाखल झालेल्या हरकती व सूचनांवर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासह प्रभाग रचनेचा अंतिम प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यावर दाखल झालेल्या हरकती व सूचनांवर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासह प्रभाग रचनेचा अंतिम प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव नगरविकासकडून निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

