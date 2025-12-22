Akola Election : अकोला नगरपरिषदेवर यंदा कमळ फुलले; राष्ट्रवादी-सेना गटांना मोठा धक्का; मतदारांनी अपेक्षाभंग केला!

अकोला : जिल्ह्यातील नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून या निकालांमध्ये भाजप धुरंधर ठरला आहे. अकोट,तेल्हारा,हिवरखेड व मूर्तिजापूर या चार नगरपरिषदांवर कमळ फुलले. तर काँग्रेसने बाळापूर आपला पारंपरिक गड राखण्यात यश मिळवले असून वंचित बहुजन आघाडीने बार्शीटाकळी नगरपंचायतीवर बाजी मारली आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस (दोन्ही गट), शिवसेना (उबाठा) व शिवसेना (शिंदे) यांना अपेक्षित यश मिळाले नसल्याने या पक्षांना निवडणूक निकालांनी धक्का दिला आहे..एकूण निवडणूक निकाल लक्षात घेता, भाजपचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आल्याचे दिसते. पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर अकोला व भाजप जिल्हाध्यक्ष संतोष शिवरकर यांच्या कार्यकुशल नेतृत्वामुळे हे यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया विजयी उमेदवारांनी दिली. यामध्ये मूर्तिजापूर नगरपरिषदेत भाजपचे हर्षल रामेश्वर साबळे यांची नगराध्यक्षपदी निवड झाली आहे. २५ सदस्यांच्या नगरपरिषदेत भाजपने ११ जागा जिंकत सर्वाधिक संख्याबळ मिळवले आहे..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....वंचित बहुजन आघाडीला सहा तर राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाला दोन जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. काँग्रेस व शिवसेना (उबाठा) खाते उघडू शकल्या नाहीत. हिवरखेड नगरपरिषदेतही भाजपने आपली पकड कायम ठेवत सुलभाताई रमेश दुतोंडे यांना नगराध्यक्षपदी बसवले आहे. येथे भाजपला ११ जागा मिळाल्या असून शिवसेना (शिंदे) पाच जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. काँग्रेसला दोन तर वंचित व एआयएमआयएमला प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे..तेल्हारा नगरपरिषदेत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवत वैशाली जितेंद्र पालिवाल यांची नगराध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे. २० पैकी १३ जागांवर विजय मिळवत भाजपने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. वंचित बहुजन आघाडीला पाच तर अन्य गटांना दोन जागा मिळाल्या आहेत. बार्शीटाकळी नगरपंचायतीत मात्र चित्र वेगळे दिसून आले. येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या अख्तर खातुन अलीमोद्दीन यांची नगराध्यक्षपदी निवड झाली आहे. १७ सदस्यांच्या नगरपंचायतीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी अपक्ष व इतर घटकांच्या पाठिंब्याने वंचितने सत्ता स्थापन केली. .Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये शिवसेनेची हवा! ११ पैकी ५ नगरपालिकांवर भगवा; त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपला मोठा धक्का.भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादीला मर्यादित जागांवर समाधान मानावे लागले. बाळापूर नगरपरिषदेत काँग्रेसने आपला बालेकिल्ला राखत आफरीन परवीन मोहम्मद जमीर यांना नगराध्यक्षपदी निवडून आणले आहे. येथे काँग्रेसला १३ जागा मिळाल्या असून शिवसेना (उबाठा) व वंचित आघाडीनेही लक्षणीय उपस्थिती नोंदवली आहे. अकोट नगरपरिषदेत भाजपच्या माया विवेक धुळे यांनी नगराध्यक्षपद पटकावले आहे. येथे भाजप सर्वाधिक ११ जागांसह पहिल्या क्रमांकावर असून काँग्रेस, एमआयएम, प्रहार व इतर पक्षांनीही चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र एकूण निकाल पाहता भाजपने सत्ता टिकवण्यात यश मिळवले आहे. .एकूणच अकोला जिल्ह्यातील या निवडणूक निकालांतून भाजपचे स्थानिक पातळीवरील बळ अधोरेखित झाले असून वंचित बहुजन आघाडीने बार्शीटाकळीत सत्ता मिळवत आपली राजकीय उपस्थिती ठळक केली आहे. तर काँग्रेसनेही एका नगरपरिषदेवर आपला झेंडा फडकवत प्रतिष्ठा जपली आहे. मात्र राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना मतदारांचा अपेक्षित कौल मिळाला नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.