Akola Municipal Elections : युती, आघाड्या अडल्या, तिकीट वाटप रखडले, राजकारण तापलं; अकोल्यात नेमकं घडतंय तरी काय?

Akola Municipal Elections : अकोल्यात महायुतीत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात गेल्या दोन दिवसांपासून चर्चा सुरू असल्या तरी जागावाटपावर एकमत होऊ शकलेले नाही.
अकोला महानगरपालिका निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात अधिकच चुरशीची ठरत असून, राजकीय घडामोडींनी शहरातील वातावरण तापले आहे. निवडणूक जाहीर होऊनही अद्याप प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये आघाडी आणि तिकीट वाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्या न झाल्याने सर्वच पक्षांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

