Akola Municipal Elections : युती, आघाड्या अडल्या, तिकीट वाटप रखडले, राजकारण तापलं; अकोल्यात नेमकं घडतंय तरी काय?

योगेश फरपट अकोला महानगरपालिका निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात अधिकच चुरशीची ठरत असून, राजकीय घडामोडींनी शहरातील वातावरण तापले आहे. निवडणूक जाहीर होऊनही अद्याप प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये आघाडी आणि तिकीट वाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्या न झाल्याने सर्वच पक्षांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..महायुतीत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात गेल्या दोन दिवसांपासून चर्चा सुरू असल्या तरी जागावाटपावर एकमत होऊ शकलेले नाही. इकडे काही प्रभागांतील जागांवरून भाजप राष्ट्रवादी व शिवसेना मध्ये मतभेद कायम असून, विशेषतः ज्या ठिकाणी भाजपचे ‘रनिंग कॅंडिडेट’ आहेत त्या जागांवर भाजप ठाम असल्याचे चित्र आहे. मात्र उर्वरित जागांवर इतर पक्षांसाठी बार्गेनिंग करण्याची तयारी भाजपने दर्शविल्याचे समजते..Akola Municipal Election : महापालिकेसाठी आघाडीची आज घोषणा होणार! दोन प्रभाग वगळता काँग्रेस, उद्धवसेना व राष्ट्रवादीत बहुतांश जागांवर एकमत.दरम्यान, अजित पवार गटाचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि शिंदे गटाचे माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्यात काल बैठक झाली. या बैठकीत भाजपने अडेलतट्टू भूमिका कायम ठेवल्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट मिळून 40 - 40 जागांच्या फॉर्म्युल्यावर निवडणूक लढवण्याचा पर्याय चर्चेत आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत तणाव उघडपणे समोर येऊ लागला आहे.दुसरीकडे महाविकास आघाडीची स्थितीही अनिश्चितच आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाची शिवसेना, शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे यांच्यात अद्याप ठोस आघाडी झालेली नाही. सध्या महाविकास आघाडीची एक गोपनीय बैठक सुरू असल्याची माहिती असून, या बैठकीत शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने मुस्लिमबहुल भागात कोणाला तिकीट दिले जाते, यावर निर्णय झाल्यानंतरच पुढील भूमिका ठरवली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे समजते..इकडे वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेसची मुंबईत आघाडी झाली असली, तरी अकोल्यात मात्र तशी परिस्थिती नाही. वंचित बहुजन आघाडीने “अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही” या फॉर्म्युल्यावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसकडून अद्याप यावर ठोस प्रतिसाद मिळालेला नसून, सोमवारी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता राजकीय सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वंचित-काँग्रेस आघाडी होणार की नाही, याबाबतही संभ्रम कायम आहे.एकूणच अकोला महानगरपालिका निवडणूक ही स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित न राहता, राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांची लिटमस टेस्ट ठरत आहे. आघाड्या रखडल्याने अनेक पक्ष स्वबळावर लढण्याची तयारीही ठेवत असल्याचे संकेत आहेत. येत्या काही दिवसांत तिकीट वाटप आणि आघाड्यांबाबत अंतिम निर्णय होणार का, याकडे अकोल्यातील नागरिकांसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..Akola Municipal Election : भाजपच्या जागावाटपावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटात अस्वस्थता? अमोल मिटकरींचं भाजपला थेट आव्हान....भाजपमधील नाराज नगरसेवकांची वेट अँड वॉच भूमिकाभाजपकडून तिकीट न मिळाल्यास भाजपमधून हकालपट्टी करण्यात आलेले नगरसेवक स्वतंत्र आघाडी स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते हरीश अलीमचंदानी यांनी एका कार्यक्रमात “मी भाजपात गेलो आहे” असा उल्लेख केल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.दरम्यान, त्याच कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आशिष पवित्रकार यांनी मात्र वेगळी भूमिका मांडली. सध्या तरी आपण भाजपात प्रवेश केलेला नसल्याचे स्पष्ट करत, देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आपला पूर्ण विश्वास आहे आणि भाजपकडून तिकीट मिळेल अशी आशा असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे या नाराज व इच्छुक उमेदवारांचा पुढील राजकीय मार्ग काय असेल, स्वतंत्र आघाडी प्रत्यक्षात येणार की पुन्हा भाजपात समन्वय साधला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.