भाजपा अन् राष्ट्र्वादीत जागावाटपाचा तिढा कायम; काही जागांवर पेच असल्याची अजित पवारांच्या शिलेदाराची कबुली, युती होणार?

श्रीकांत राऊतमहानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मित्रपक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील जागावाटपाचा तिढा अद्यापही कायम आहे. युतीतील काही जागांवर अजूनही मतभेद कायम असल्याचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितल्याने युतीबाबतची अनिश्चितता आणखी वाढली आहे..राज्यमंत्री नाईक यांनी शनिवारी (ता.२७) अकोल्यात सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) युतीत एकूण १४ जागांची मागणी करत आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने भाजपसोबत चर्चा सुरू आहे. मात्र काही महत्त्वाच्या प्रभागांवर अद्याप सहमती होत नसल्याने अंतिम निर्णय लांबत असल्याचे त्यांनी सूचित केले. स्थानिक राजकीय समीकरणे, प्रभागनिहाय ताकद आणि इच्छुक उमेदवारांची संख्या यामुळे जागावाटपाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा ठरत असल्याचे चित्र आहे..Akola Municipal Election : भाजपच्या जागावाटपावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटात अस्वस्थता? अमोल मिटकरींचं भाजपला थेट आव्हान....युती कायम ठेवण्याचा दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, तोडगा निघालाच नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याची तयारी ठेवली असल्याचेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले. युतीत समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ३० जागांवर निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत असल्याचे ते म्हणाले. या विधानामुळे आता अनेक तर्कविर्तक लावले जात आहेत.....तर मैत्रीपूर्ण लढती होतीलनाईक यांनी स्पष्ट केले की, युतीचा निर्णय हा दोन्ही पक्षांच्या परस्पर सहमतीनेच घेतला जाईल. मात्र काही जागांवर जर तोडगा निघाला नाही, तर त्या ठिकाणी ‘मैत्रीपूर्ण लढती’ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. यामुळे युती झाल्यासही काही प्रभागांमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार समोरासमोर येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय समिकरणे निर्णायक ठरणार आहे..Akola Municipal Election : महापालिकेसाठी आघाडीची आज घोषणा होणार! दोन प्रभाग वगळता काँग्रेस, उद्धवसेना व राष्ट्रवादीत बहुतांश जागांवर एकमत.दीड तासाची चर्चा निष्फळअकोल्यातील एका हॉटेलमध्ये जागावाटपाच्या चर्चेसाठी राष्ट्रवादी व भाजपच्या नेत्यांची दीड तास बैठक झाली. बैठकीला राष्ट्रवादीकडून मंत्री इंद्रनील नाईक, शहराध्यक्ष विजय देशमुख, माजी महापौर मदन भरगड यांची उपस्थिती होती. भारतीय जनता पार्टीचे खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, शहराध्यक्ष जयंत मसने, माजी महापौर विजय अग्रवाल हे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.