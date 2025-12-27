अकोला

भाजपा अन् राष्ट्र्वादीत जागावाटपाचा तिढा कायम; काही जागांवर पेच असल्याची अजित पवारांच्या शिलेदाराची कबुली, युती होणार?

BJP–Ajit Pawar NCP Seat Sharing Deadlock : स्थानिक राजकीय समीकरणे, प्रभागनिहाय ताकद आणि इच्छुक उमेदवारांची संख्या यामुळे जागावाटपाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा ठरत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, अकोल्यात मैत्रीपूर्ण लढतीची शक्यता असली तरी स्वबळाचीही तयारी राष्ट्रवादीने केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Akola municipal election, BJP NCP seat sharing

Akola municipal election, BJP NCP seat sharing

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

श्रीकांत राऊत

महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मित्रपक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील जागावाटपाचा तिढा अद्यापही कायम आहे. युतीतील काही जागांवर अजूनही मतभेद कायम असल्याचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितल्याने युतीबाबतची अनिश्चितता आणखी वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Ajit Pawar
NCP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com