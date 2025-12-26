Akola Elections : अकोल्यात भाजप-शिंदेसेना युती फिस्कटण्याची शक्यता; जागावाटपाचा तिढा!

श्रीकांत राऊतअकोला : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अकोल्यात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील युती अंतिम टप्प्यात असल्याचे चित्र निर्माण झाले असतानाच, जागावाटपावरून निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळे ही युती फिस्कटण्याची शक्यता आता बळावू लागली आहे. वरवर सकारात्मक वातावरण असले, तरी स्थानिक नेत्यांमध्ये मात्र संभ्रमावस्था स्पष्टपणे दिसून येत आहे. शुक्रवारी (ता.२६) झालेल्या बैठकीत भाजपने ठेवलेला जागावाटपाचा फॉर्म्युला शिंदेसेनेला मान्य नसल्याने बैठक निष्फळ ठरल्याचे सूत्रांनी सांगितले..शुक्रवारी (ता.२६) भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्रत्यक्ष जागावाटपावर सविस्तर चर्चा झाली. युतीत मोठा भाऊ असणाऱ्या ‘भाजप’कडून १२ जागांवर लढण्याचा प्रस्ताव शिंदेसेनेसमोर ठेवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, नागपूरातील आधीच्या चर्चेचा हवाला देत शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी किमान १८ जागांची मागणी लावून धरली. नागपुरातील बैठकीनंतर युती करण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. .प्रत्येक उमेदवार निवडून आणणे हाच फॉर्म्युला.वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सकारात्मक झाल्याचे संकेत दिले गेले; मात्र, या घोषणेनंतरही अकोल्यातील स्थानिक नेत्यांमध्ये संभ्रम कायम राहिला. भाजपकडून पक्षाची संघटनात्मक ताकद, मागील निवडणुकांचे आकडे आणि विद्यमान राजकीय स्थितीचा दाखला देत १२ जागांचा प्रस्ताव योग्य असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. दुसरीकडे, शिंदेसेनेने राज्यातील सत्तेत सहभागी असल्याचा, तसेच काही प्रभागांत असलेली संघटनात्मक ताकद लक्षात घेता १८ जागा मिळायलाच हव्यात, असा ठाम आग्रह धरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने चर्चा निष्फळ ठरली. बैठकीला भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर, माजी महापौर विजय अग्रवाल, शहराध्यक्ष जयंत मसने, तर शिवसेनेतर्फे श्रीरंग पिंजरकर, अश्विन नवले, योगेश अग्रवाल, रमेश गायकवाड, पप्पू चौधरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती..शिंदेसेनेसमोर ठेवलेला प्रस्ताव असाविद्यमान ८ जागांसह उर्वरित ४ जागा मुस्लीम बहुल प्रभागांत शिंदेसेनेने लढाव्यात असे भाजपकडून सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘आम्ही वरिष्ठांशी चर्चा करुन सांगू’, असा निरोप देत बैठक आटोपती घेतली. पुढे काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे..भाजपचे दादांच्या राष्ट्रवादीशी जुळलेयाच बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाशी जागावाटपावर एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, नेमका जागावाटपाचा आकडा किती हे समजू शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.